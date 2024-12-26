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Posted 26 декабря, 06:51

Published 26 декабря, 06:51

Modified 26 декабря, 06:53

Updated 26 декабря, 06:53

Один перевернулся, второго разорвало: жуткая авария случилась на трассе в Приморье

Один перевернулся, второго разорвало: жуткая авария случилась на трассе в Приморье

26 декабря 2024, 06:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Авария
В результате жуткого ДТП автомобиль перевернулся на крышу в Приморье. Части кузова авто разбросало по всей проезжей части. На участке серьезная пробка.

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе вблизи Кипарисово, где один автомобиль перевернулся, а другой оказался буквально разорван в клочья. Инцидент случился на пути в сторону Владивостока. По предварительным данным, несколько автомобилей также пострадали в результате аварии. В сети появилось видео с последствиями ДТП.

Видео: svodka25.

На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется. Очевидцы сообщают о том, что удар был довольно сильным, но в каком состоянии участники аварии, пока неизвестно.

На участке трассы движение осложнено. Водителям рекомендуют проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения. Подробности происшествия будут известны позже.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии на трассе в Приморском крае.

В автобусе были пассажиры: жуткое массовое ДТП произошло на трассе в Приморье
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