Один перевернулся, второго разорвало: жуткая авария случилась на трассе в Приморье

Posted 26 декабря, 06:51
Published 26 декабря, 06:51
Modified 26 декабря, 06:53
Updated 26 декабря, 06:53
Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе вблизи Кипарисово, где один автомобиль перевернулся, а другой оказался буквально разорван в клочья. Инцидент случился на пути в сторону Владивостока. По предварительным данным, несколько автомобилей также пострадали в результате аварии. В сети появилось видео с последствиями ДТП.
На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется. Очевидцы сообщают о том, что удар был довольно сильным, но в каком состоянии участники аварии, пока неизвестно.
На участке трассы движение осложнено. Водителям рекомендуют проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения. Подробности происшествия будут известны позже.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии на трассе в Приморском крае.