Один перевернулся, второго разорвало: жуткая авария случилась на трассе в Приморье

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе вблизи Кипарисово, где один автомобиль перевернулся, а другой оказался буквально разорван в клочья. Инцидент случился на пути в сторону Владивостока. По предварительным данным, несколько автомобилей также пострадали в результате аварии. В сети появилось видео с последствиями ДТП.