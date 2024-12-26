Олег Кожемяко: Мастер-планы — основа экономического роста Приморского края

Кожемяко подчеркнул, что для реализации инвестиционных проектов доступны более 400 земельных участков и 124 объекта недвижимости. В Приморье создают все условия для инвесторов и создают площадку, на которой они смогут эффективно развивать бизнес. Эти меры помогут привлечь инвестиции и обеспечить дальнейший рост региона, улучшая качество жизни жителей, считает губернатор.