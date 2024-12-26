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Posted 26 декабря, 06:26

Published 26 декабря, 06:26

Modified 26 декабря, 06:38

Updated 26 декабря, 06:38

Олег Кожемяко: Мастер-планы — основа экономического роста Приморского края

Олег Кожемяко: Мастер-планы — основа экономического роста Приморского края

26 декабря 2024, 06:26
Фото: 1MI.
В рамках ежегодного инвестиционного послания губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул достижения региона. Глава Приморского края также отметил, что мастер-планы стали основой экономического роста региона.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что мастер-планы для Владивостока, Уссурийска, Находки и других городов региона играют ключевую роль в экономическом развитии. Эти планы направлены на создание социальной инфраструктуры и реализацию национальных целей, озвученных президентом России.

Глава региона отметил, что мастер-планы обеспечат комплексное развитие городов и создание комфортных условий для бизнеса. В проекте краевого бюджета предусмотрено 6,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры, еще 3,5 миллиарда выделят муниципалитеты.

Кожемяко подчеркнул, что для реализации инвестиционных проектов доступны более 400 земельных участков и 124 объекта недвижимости. В Приморье создают все условия для инвесторов и создают площадку, на которой они смогут эффективно развивать бизнес. Эти меры помогут привлечь инвестиции и обеспечить дальнейший рост региона, улучшая качество жизни жителей, считает губернатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край лидирует в ДФО по темпам развития бизнеса.

Олег Кожемяко: «Приморье — лидер ДФО по развитию бизнеса»
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