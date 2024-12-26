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Posted 26 декабря, 04:56

Published 26 декабря, 04:56

Modified 26 декабря, 04:58

Updated 26 декабря, 04:58

Малый и средний бизнес получают поддержку в Приморье

Олег Кожемяко: «Приморье — лидер ДФО по развитию бизнеса»

26 декабря 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney.

Малый и средний бизнес получают поддержку в Приморье

Сюжет
Предприниматели
В Приморском крае малый и средний бизнес демонстрирует уверенный рост, количество зарегистрированных субъектов достигло 90 000. Центр поддержки «Мой Бизнес» оказал помощь более, чем 5 000 предпринимателей, что способствует созданию новых рабочих мест в регионе.

Приморский край укрепляет позиции лидера Дальнего Востока в развитии малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В регионе зарегистрировано более 90 000 субъектов малого и среднего предпринимательства, число самозанятых выросло в 13 раз. Малый и средний бизнес обеспечивают 29% валового регионального продукта, что превышает среднероссийские показатели.

Центр «Мой бизнес» поддержал более 5000 предпринимателей, выдав более 300 займов на сумму свыше 1 млрд рублей. Гарантийный фонд предоставил почти 500 поручительств, что позволило бизнесу привлечь около 5 млрд рублей кредитных средств.

Стратегия развития МСП до 2026 года предусматривает рост числа предпринимателей на 25% и поддержку инновационных проектов, что укрепит экономику региона, отмечает губернатор Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» писало о популярности Приморья среди туристов.

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