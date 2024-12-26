Олег Кожемяко: «Приморье — лидер ДФО по развитию бизнеса»

Posted 26 декабря, 04:56
Published 26 декабря, 04:56
Modified 26 декабря, 04:58
Updated 26 декабря, 04:58
Приморский край укрепляет позиции лидера Дальнего Востока в развитии малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В регионе зарегистрировано более 90 000 субъектов малого и среднего предпринимательства, число самозанятых выросло в 13 раз. Малый и средний бизнес обеспечивают 29% валового регионального продукта, что превышает среднероссийские показатели.
Центр «Мой бизнес» поддержал более 5000 предпринимателей, выдав более 300 займов на сумму свыше 1 млрд рублей. Гарантийный фонд предоставил почти 500 поручительств, что позволило бизнесу привлечь около 5 млрд рублей кредитных средств.
Стратегия развития МСП до 2026 года предусматривает рост числа предпринимателей на 25% и поддержку инновационных проектов, что укрепит экономику региона, отмечает губернатор Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о популярности Приморья среди туристов.