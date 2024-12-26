Олег Кожемяко: «Приморье — лидер ДФО по развитию бизнеса»

Приморский край укрепляет позиции лидера Дальнего Востока в развитии малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В регионе зарегистрировано более 90 000 субъектов малого и среднего предпринимательства, число самозанятых выросло в 13 раз. Малый и средний бизнес обеспечивают 29% валового регионального продукта, что превышает среднероссийские показатели.