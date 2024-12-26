Пламя раскинулось на 200 квадратах: дом вспыхнул в Приморье

В краевой столице загорелся двухквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя охватило половину жилища. Более того, огонь успел перекинуться на две рядом стоящие постройки.