vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 04:39

Published 26 декабря, 04:39

Modified 26 декабря, 04:41

Updated 26 декабря, 04:41

Двухквартирный дом загорелся в Приморском крае

Пламя раскинулось на 200 квадратах: дом вспыхнул в Приморье

26 декабря 2024, 04:39
Фото: mchs_vdk.

Двухквартирный дом загорелся в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке один из частных домов охватил пожар ранним утром. Пламя успело перекинуться на постройки во дворе.

В краевой столице загорелся двухквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя охватило половину жилища. Более того, огонь успел перекинуться на две рядом стоящие постройки.

Пожарные ликвидировали возгорание, которое объяло 200 квадратных метров. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Шкотовском районе загорелись поля. Сухая растительность оказалась в огненном плену.

Поля горят среди зимы: пожар разбушевался в Шкотовском районе Приморья — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Выяснилось, что произошло в корпусе университета во Владивостоке — официальноОбнаружили мертвую: пожар лишил жизни женщину в Приморском краеПепелище вместо постройки: смертельный пожар охватил дом в Приморье — фото
#Новости#Общество#Пожар#Возгорание#Владивосток#МЧС России#Приморский край#Происшествия#Сухая растительность#Шкотовский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика