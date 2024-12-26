Пламя раскинулось на 200 квадратах: дом вспыхнул в Приморье

Posted 26 декабря, 04:39
Published 26 декабря, 04:39
Modified 26 декабря, 04:41
Updated 26 декабря, 04:41
В краевой столице загорелся двухквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя охватило половину жилища. Более того, огонь успел перекинуться на две рядом стоящие постройки.
Пожарные ликвидировали возгорание, которое объяло 200 квадратных метров. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Шкотовском районе загорелись поля. Сухая растительность оказалась в огненном плену.