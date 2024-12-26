Региональный центр компетенций помогает компаниям Приморья достичь эталона в работе

Ранее «Владторг» сталкивался с такими проблемами, как дефицит кадров, ошибки в сборе заказов, сложная логистика на складе. А в 2022 году на предприятие пришла программа «Бережливое производство», с помощью которой эксперты РЦК помогли подготовить компанию к переходу на систему WMS.