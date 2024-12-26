Региональный центр компетенций помогает компаниям Приморья достичь эталона в работе

Posted 25 декабря, 23:37
Published 25 декабря, 23:37
Modified 26 декабря, 00:16
Updated 26 декабря, 00:16
Национальный проект «Производительность труда» помогает приморским предприятиям повысить конкурентоспособность, эффективность и качество работы. РЦК, являясь оператором нацпроекта, помогает внедрять на производствах бережливые технологии, что способствует решению многих проблем приморских предпринимателей.
«Высокий профессионализм сотрудников Регионального центра компетенций Приморского края стал основой для успешной реализации проектов по внедрению инструментов бережливого производства на предприятиях региона. Успешный опыт тиражируется и с каждым годом привлекает все больше предпринимателей, заинтересованных в развитии бизнеса», — подчеркнул министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.
Эксперты РЦК адаптируют методики под специфику любого предприятия. Например, для компании-дистрибутора «Владторг» был создан регламент работы склада, с помощью которого удалось наладить и систематизировать процессы — навести порядок, правильно спланировать расположение стеллажей. Все это в совокупности дало эффект бережливого производства.
«Люди во время работы ежедневно совершают какие-либо операции, неважно на складе или в офисе. И здесь не обойтись без потерь, которые практически всегда приводят к лишним временным затратам. Их необходимо устранять. Нам удалось повысить выработку сотрудников склада почти в два раза и сократить затраты — в первую очередь затраты времени на обработку заказов клиентов», — рассказал Руководитель проекта РЦК Приморского края Сергей Косякевич.
Ранее «Владторг» сталкивался с такими проблемами, как дефицит кадров, ошибки в сборе заказов, сложная логистика на складе. А в 2022 году на предприятие пришла программа «Бережливое производство», с помощью которой эксперты РЦК помогли подготовить компанию к переходу на систему WMS.
«Помимо инструментов бережливого производства, была внедрена WMS — система. Это программное решение, которое помогает организовать работу на складе, движение товара от момента поступления на склад до передачи экспедитору на борт и дальнейшей доставки в торговую точку. Внедрение двух технологий от Регионального центра компетенций Приморского края и WMS-системы в совокупности дали отличный эффект: скорость формирования заказов выросла, а ошибки при сборе товаров были исключены», — отметил руководитель контрольно-ревизионной группы ООО «Владторг» Евгений Ханевский.
На примере компании «Владторг», внедрившей инструменты бережливого производства, другие предприятия видят, как можно наладить работу, чтобы максимально повысить свою эффективность. Благодаря помощи экспертов РЦК склады «Владторга» сегодня можно назвать эталонными, их с экскурсиями посещают другие участники нацпроекта «Производительность труда».
Напомним, национальный проект «Производительность труда» в Приморском крае реализуется по инициативе губернатора Олега Кожемяко и при поддержке правительства Приморского края с 2021 года. За это время тренеры РЦК обучили бережливым технологиям сотрудников 78 компаний региона.