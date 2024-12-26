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Posted 26 декабря, 16:33

Published 26 декабря, 16:33

Modified 26 декабря, 16:33

Updated 26 декабря, 16:33

«SHOT Проверка» провела анализ безопасности новогодних товаров: от елок до оливье

26 декабря 2024, 16:33
В новогоднем выпуске проекта «SHOT Проверка» ведущие Олег и Люся организовали ряд экспериментов, чтобы выяснить уровень безопасности популярных новогодних атрибутов — ёлок и салатов оливье.

Совместно с сотрудниками МЧС они провели оценку ёлок на предмет пожарной безопасности, а в студии провели дегустацию весовых традиционных новогодних блюд из магазинов, проверяя их вкус и безопасность. Кроме того, были подведены итоги 2024 года путем составления списка самых серьезных нарушений, с которыми столкнулась команда «SHOT Проверки» в процессе своей деятельности.

Старший инспектор отдела УНПР ГУ МЧС России по Москве Александр Красниченко отметил, что в его практике нередко встречаются случаи, когда новогодние украшения становятся причиной бытовых пожаров. Он подчеркнул, что искусственные ёлки, изготовленные из недорогих материалов, быстро горят и выделяют токсичный дым, в то время как качественные огнеупорные модели обеспечивают дополнительное время для эвакуации людей.

Необходимо подчеркнуть, что безопасность елок зависит от используемых материалов и условий их эксплуатации. При установке елок в домашних условиях важно придерживаться норм пожарной безопасности и не оставлять гирлянды и свечи без присмотра.

Ведущие проекта «SHOT Проверка» также провели собственную дегустацию пяти вариантов салата оливье, купленных в сетевых магазинах, и отправили их на анализ в лабораторию. Результаты оказались крайне тревожными: во всех образцах была обнаружена кишечная палочка.

Эксперт лаборатории кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова объяснила, что это связано с нарушениями в процессе приготовления и хранения продуктов. Она отметила, что кишечная палочка может развиваться при использовании просроченных ингредиентов или если оборудование не поддерживает нужный температурный режим. Поэтому перед праздниками важно помнить о подобных рисках и тщательно выбирать места для приобретения готовой еды.

Кроме того, она отметила, что термометр на витрине с салатами должен отображать температуру не выше 6 градусов. Также она поделилась полезным советом: если в магазине высокая проходимость, то салаты, скорее всего, не залеживаются. Важно внимательно проверять маркировку на упаковке, так как у салатов ограниченный срок годности.

Пока ведущие ожидали результаты проверки, они составили рейтинг самых громких нарушений 2024 года. С итогами можно ознакомиться в специальном новогоднем выпуске на всех платформах проекта, включая Telegram и VK.

«SHOT Проверка» продолжает поднимать важные вопросы относительно безопасности и качества продуктов.

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