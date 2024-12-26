«SHOT Проверка» провела анализ безопасности новогодних товаров: от елок до оливье

Эксперт лаборатории кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова объяснила, что это связано с нарушениями в процессе приготовления и хранения продуктов. Она отметила, что кишечная палочка может развиваться при использовании просроченных ингредиентов или если оборудование не поддерживает нужный температурный режим. Поэтому перед праздниками важно помнить о подобных рисках и тщательно выбирать места для приобретения готовой еды.