«SHOT Проверка» провела анализ безопасности новогодних товаров: от елок до оливье

Posted 26 декабря, 16:33
Published 26 декабря, 16:33
Modified 26 декабря, 16:33
Updated 26 декабря, 16:33
Совместно с сотрудниками МЧС они провели оценку ёлок на предмет пожарной безопасности, а в студии провели дегустацию весовых традиционных новогодних блюд из магазинов, проверяя их вкус и безопасность. Кроме того, были подведены итоги 2024 года путем составления списка самых серьезных нарушений, с которыми столкнулась команда «SHOT Проверки» в процессе своей деятельности.
Старший инспектор отдела УНПР ГУ МЧС России по Москве Александр Красниченко отметил, что в его практике нередко встречаются случаи, когда новогодние украшения становятся причиной бытовых пожаров. Он подчеркнул, что искусственные ёлки, изготовленные из недорогих материалов, быстро горят и выделяют токсичный дым, в то время как качественные огнеупорные модели обеспечивают дополнительное время для эвакуации людей.
Необходимо подчеркнуть, что безопасность елок зависит от используемых материалов и условий их эксплуатации. При установке елок в домашних условиях важно придерживаться норм пожарной безопасности и не оставлять гирлянды и свечи без присмотра.
Ведущие проекта «SHOT Проверка» также провели собственную дегустацию пяти вариантов салата оливье, купленных в сетевых магазинах, и отправили их на анализ в лабораторию. Результаты оказались крайне тревожными: во всех образцах была обнаружена кишечная палочка.
Эксперт лаборатории кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова объяснила, что это связано с нарушениями в процессе приготовления и хранения продуктов. Она отметила, что кишечная палочка может развиваться при использовании просроченных ингредиентов или если оборудование не поддерживает нужный температурный режим. Поэтому перед праздниками важно помнить о подобных рисках и тщательно выбирать места для приобретения готовой еды.
Кроме того, она отметила, что термометр на витрине с салатами должен отображать температуру не выше 6 градусов. Также она поделилась полезным советом: если в магазине высокая проходимость, то салаты, скорее всего, не залеживаются. Важно внимательно проверять маркировку на упаковке, так как у салатов ограниченный срок годности.
Пока ведущие ожидали результаты проверки, они составили рейтинг самых громких нарушений 2024 года. С итогами можно ознакомиться в специальном новогоднем выпуске на всех платформах проекта, включая Telegram и VK.
«SHOT Проверка» продолжает поднимать важные вопросы относительно безопасности и качества продуктов.