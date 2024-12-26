Сколько стоит эстетика? — расценки на ремонт квартиры во Владивостоке

К слову, аналитики также подсчитали, во сколько может обойтись косметический ремонт в жилище, приобретенном на вторичном рынке. За такую услугу профильные специалисты запрашивают в среднем 5 000 рублей. А средняя квадратура недвижимости на вторичном рынке — 31 квадратный метр (однокомнатная) и 51 квадратный метро (двухкомнатная). Исходя из математических расчетов, на «косметику» приморцам нужно потратить около 155 000 рублей в «однушке» и 255 000 в двухкомнатной квартире.