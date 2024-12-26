Сколько стоит эстетика? — расценки на ремонт квартиры во Владивостоке

Posted 26 декабря, 08:12
Published 26 декабря, 08:12
Modified 26 декабря, 14:28
Updated 26 декабря, 14:28
Владивосток — динамичный город, в который пребывают жители из разных уголков России. Многие из них планируют связать свою судьбу с городом у моря, купив недвижимость. К слову, большинство приморцев стремятся ухватить в краевой столице «двушку» или однокомнатную квартиру.
После долгожданной покупки начинаются хлопоты с ремонтом и обустраиванием жилища. Эксперты из «Авито Услуг» и «Авито Недвижимости» подсчитали, во сколько в среднем обойдется преображение квадратных метров во Владивостоке.
В ноябре 2024 года средняя площадь однокомнатной квартиры во владивостокских новостройках составляла 40 квадратов, а двухкомнатной — 53. Средняя стоимость услуг по ремонту — 6 500 рублей за квадратный метр. Таким образом, Без учета материалов услуги строителей выйдут в 260 000 рублей для «однушки», и 344 000 рублей для двухкомнатной квартиры.
«Затраты на ремонт в новостройке главным образом зависят от того, с каким видом отделки приобретается квартира. В ноябре на „Авито Недвижимости“ 38% объектов на первичном рынке предлагались без отделки, 43% — с предчистовой отделкой и 19% — с чистовой. При выборе отделки стоит учитывать финансовые возможности и цели покупки жилья. Например, если собственник планирует сдавать квартиру в аренду, зачастую нет необходимости делать ремонт „под себя“. Если же квартира приобретается для собственного проживания, то при отсутствии ограничений в сроках переезда есть смысл рассмотреть жилье без отделки или с предчистовой отделкой. Иногда покупка квартиры с готовой отделкой может быть выгоднее, чем самостоятельный ремонт. Однако в данном случае покупатель не может влиять на качество услуг по ремонту и используемые материалы», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».
К слову, аналитики также подсчитали, во сколько может обойтись косметический ремонт в жилище, приобретенном на вторичном рынке. За такую услугу профильные специалисты запрашивают в среднем 5 000 рублей. А средняя квадратура недвижимости на вторичном рынке — 31 квадратный метр (однокомнатная) и 51 квадратный метро (двухкомнатная). Исходя из математических расчетов, на «косметику» приморцам нужно потратить около 155 000 рублей в «однушке» и 255 000 в двухкомнатной квартире.
А сколько придется выложить за капитальное преображение жилья? Судя по данным за ноябрь 2024 года, 8 000 рублей. Получается, «откапиталить» квадратные метры на вторичном рынке можно за 248 000 рублей (однокомнатную) и за 408 000 рублей (двухкомнатную).
«Жители Владивостока все чаще делегируют ремонтные работы специалистам. Обращение к высококвалифицированным строителям актуально в любой ситуации: и при покупке нового жилья, и при покупке недвижимости на вторичном рынке. Выбирая специалиста тщательно изучите отзывы и обратите внимание на его рейтинг. Также стоит изучить перечень услуг, предоставляемых мастером — это поможет подобрать наиболее подходящего», — отмечает Светлана Филимонова, руководитель категорий «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одной из квартир краевой столицы обвалился потолок.