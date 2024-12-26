Собак сожрали не тигры: причины нападений на домашних животных выясняют в Приморье

Posted 26 декабря, 03:49
Published 26 декабря, 03:49
Modified 26 декабря, 03:51
Updated 26 декабря, 03:51
Специалисты заповедника «Земля леопарда» начали расследование возможной причастности дальневосточных леопардов к недавним нападениям на собак в Приморском крае.
По данным охотнадзора, единственным доказательством присутствия леопарда в селе Андреевка является найденный след соответствующего размера в районе Рисовой Пади. Однако в черте села также обнаружили следы тигра: это усложняет ситуацию.
В ближайшие дни эксперты направятся в село Тихое Надеждинского района для обследования места нападения и поиска возможных следов леопарда. Также проведут работу в селе Гранатовка Октябрьского района, где установят фотоловушки для документирования присутствия хищников. Бесснежная зима затрудняет работу специалистов, так как для установления видовой принадлежности хищника необходимы четкие следы. Фотоловушки станут надежным инструментом для получения доказательств, особенно в условиях, когда снег отсутствует.
Пока работа продолжается, специалисты призывают местных жителей быть внимательными и осторожными.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что разорвал собаку в Приморье не тигр.