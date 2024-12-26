Собак сожрали не тигры: причины нападений на домашних животных выясняют в Приморье

В ближайшие дни эксперты направятся в село Тихое Надеждинского района для обследования места нападения и поиска возможных следов леопарда. Также проведут работу в селе Гранатовка Октябрьского района, где установят фотоловушки для документирования присутствия хищников. Бесснежная зима затрудняет работу специалистов, так как для установления видовой принадлежности хищника необходимы четкие следы. Фотоловушки станут надежным инструментом для получения доказательств, особенно в условиях, когда снег отсутствует.