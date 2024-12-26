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Posted 26 декабря, 03:49

Published 26 декабря, 03:49

Modified 26 декабря, 03:51

Updated 26 декабря, 03:51

Возможные причины нападения леопардов на собак расследуют в Приморье

Собак сожрали не тигры: причины нападений на домашних животных выясняют в Приморье

26 декабря 2024, 03:49
Фото: 1MI.

Возможные причины нападения леопардов на собак расследуют в Приморье

Сюжет
Земля леопарда
В селе Андреевка в Приморье нашли след, который может принадлежать леопарду. Специалисты выясняют, кто нападал на собак в поселках Хасанского округа.

Специалисты заповедника «Земля леопарда» начали расследование возможной причастности дальневосточных леопардов к недавним нападениям на собак в Приморском крае.

По данным охотнадзора, единственным доказательством присутствия леопарда в селе Андреевка является найденный след соответствующего размера в районе Рисовой Пади. Однако в черте села также обнаружили следы тигра: это усложняет ситуацию.

Фото: amurleo_land

В ближайшие дни эксперты направятся в село Тихое Надеждинского района для обследования места нападения и поиска возможных следов леопарда. Также проведут работу в селе Гранатовка Октябрьского района, где установят фотоловушки для документирования присутствия хищников. Бесснежная зима затрудняет работу специалистов, так как для установления видовой принадлежности хищника необходимы четкие следы. Фотоловушки станут надежным инструментом для получения доказательств, особенно в условиях, когда снег отсутствует.

Пока работа продолжается, специалисты призывают местных жителей быть внимательными и осторожными.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что разорвал собаку в Приморье не тигр.

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