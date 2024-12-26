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Posted 26 декабря, 01:49

Published 26 декабря, 01:49

Modified 26 декабря, 01:51

Updated 26 декабря, 01:51

Какая погода будет на Новый год в Приморском крае?

Суровые морозы, снег и противный ветер ждут Приморье на Новый год

26 декабря 2024, 01:49
Фото: Изображение Midjourney.

Какая погода будет на Новый год в Приморском крае?

Сюжет
Прогноз погоды
Совсем скоро приморцы начнут праздновать главный праздник, — Новый год. Какая синоптическая обстановка сложится в конце декабря?

В «Примгидромете» поделились прогнозами погоды на праздничные дни уходящего года, — с 29 по 31 декабря. Ночи ожидаются холодными. В некоторых районах столбики термометров будут понижаться до -36 °C. Дневные температуры будут колебаться от -4 до -11, на севере — -12 — -17 °C.

Существенных осадков не предвидится. Однако 30 декабря и ночью 31 декабря в южной части Приморья возможен снег.

Во Владивостоке тоже не исключены слабые зимние осадки 30 и 31 декабря. Минимальные температуры составят -10 — -14 °C, а максимальные — -5 — -9 °C. Погодную обстановку может слегка подпортить северо-западный ветер, усиление которого прогнозируют специалисты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что весеннее тепло покидает Приморский край. Совсем скоро жгучие морозы вернутся в регион.

Леденящий душу декабрь: зимние испытания возвращаются в Приморье
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