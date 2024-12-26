Суровые морозы, снег и противный ветер ждут Приморье на Новый год

Posted 26 декабря, 01:49
Published 26 декабря, 01:49
Modified 26 декабря, 01:51
Updated 26 декабря, 01:51
В «Примгидромете» поделились прогнозами погоды на праздничные дни уходящего года, — с 29 по 31 декабря. Ночи ожидаются холодными. В некоторых районах столбики термометров будут понижаться до -36 °C. Дневные температуры будут колебаться от -4 до -11, на севере — -12 — -17 °C.
Существенных осадков не предвидится. Однако 30 декабря и ночью 31 декабря в южной части Приморья возможен снег.
Во Владивостоке тоже не исключены слабые зимние осадки 30 и 31 декабря. Минимальные температуры составят -10 — -14 °C, а максимальные — -5 — -9 °C. Погодную обстановку может слегка подпортить северо-западный ветер, усиление которого прогнозируют специалисты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что весеннее тепло покидает Приморский край. Совсем скоро жгучие морозы вернутся в регион.