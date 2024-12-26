Суровые морозы, снег и противный ветер ждут Приморье на Новый год

В «Примгидромете» поделились прогнозами погоды на праздничные дни уходящего года, — с 29 по 31 декабря. Ночи ожидаются холодными. В некоторых районах столбики термометров будут понижаться до -36 °C. Дневные температуры будут колебаться от -4 до -11, на севере — -12 — -17 °C.