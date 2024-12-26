Таскал, пока не оторвал тело: в Приморье голову мертвой собаки оставил не тигр — фото

Posted 26 декабря, 01:25
Published 26 декабря, 01:25
Modified 26 декабря, 01:27
Updated 26 декабря, 01:27
В новых медиа разлетелась новость о том, что в Андреевке амурский тигр погубил собаку, оставив только голову жертвы на цепи. Но убийцей оказался не полосатый кот, а пятнистый. Именно леопард орудует в Хасанском районе, сообщили в центре «Амурский тигр».
Специалисты, оперативно прибывшие на место инцидента, с трудом нашли след хищника. Поиски осложняло отсутствие снега. Однако маленькой зацепки оказалось достаточно, чтобы понять, кто на самом деле лишил жизни пса.
«Что еще важно принимать во внимание при установлении обстоятельств конфликтной ситуации — тигру достаточно силы, чтобы снять собаку с цепи вместе с ошейником. В этом же случае „орудовало“ животное, которое гораздо слабее. Оно таскало бедную собаку на натянутой цепи до тех пор, пока туловище не отделилось от головы», — подчеркнули в пресс-службе центра.
В начале декабря хозяин тайги попал на камеру видеонаблюдения около базы отдыха, но тогда хищник прошел мимо. 21 декабря в муниципалитет зашел дальневосточный леопард, на следующий день пятнистая кошка напала на собаку.
Более того, экспертам удалось выяснить, что в Октябрьском районе собак утащил именно леопард. Аналогичная ситуация в селе Тихое Надеждинского района. Одна из жертв осталась на цепи. В последнем случае алабай дал отпор леопарду, но дикий зверь одолел пса в неравном бою.
«Для того, чтобы установить, что это точно был леопард, в том числе была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними, другие повреждения», — подчеркнули в «Амурском тигре».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в селе Барабаш следы собаки приняли за отпечатки лап дикого хищника.