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Posted 26 декабря, 01:25

Published 26 декабря, 01:25

Modified 26 декабря, 01:27

Updated 26 декабря, 01:27

Кто на самом деле чудовищно расправился с собакой в Приморском крае?

Таскал, пока не оторвал тело: в Приморье голову мертвой собаки оставил не тигр — фото

26 декабря 2024, 01:25
Фото: Изображение Midjourney.

Кто на самом деле чудовищно расправился с собакой в Приморском крае?

Сюжет
Надеждинский район
В Приморском крае выяснилось, что собак убивал не полосатый хищник. Кто же стоит за жуткими деяниями?

В новых медиа разлетелась новость о том, что в Андреевке амурский тигр погубил собаку, оставив только голову жертвы на цепи. Но убийцей оказался не полосатый кот, а пятнистый. Именно леопард орудует в Хасанском районе, сообщили в центре «Амурский тигр».

Специалисты, оперативно прибывшие на место инцидента, с трудом нашли след хищника. Поиски осложняло отсутствие снега. Однако маленькой зацепки оказалось достаточно, чтобы понять, кто на самом деле лишил жизни пса.

Фото: amurtigercenter
«Что еще важно принимать во внимание при установлении обстоятельств конфликтной ситуации — тигру достаточно силы, чтобы снять собаку с цепи вместе с ошейником. В этом же случае „орудовало“ животное, которое гораздо слабее. Оно таскало бедную собаку на натянутой цепи до тех пор, пока туловище не отделилось от головы», — подчеркнули в пресс-службе центра.

В начале декабря хозяин тайги попал на камеру видеонаблюдения около базы отдыха, но тогда хищник прошел мимо. 21 декабря в муниципалитет зашел дальневосточный леопард, на следующий день пятнистая кошка напала на собаку.

Более того, экспертам удалось выяснить, что в Октябрьском районе собак утащил именно леопард. Аналогичная ситуация в селе Тихое Надеждинского района. Одна из жертв осталась на цепи. В последнем случае алабай дал отпор леопарду, но дикий зверь одолел пса в неравном бою.

«Для того, чтобы установить, что это точно был леопард, в том числе была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними, другие повреждения», — подчеркнули в «Амурском тигре».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в селе Барабаш следы собаки приняли за отпечатки лап дикого хищника.

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#Новости#Общество#Владивосток#Хасанский район#Муниципалитет#Надеждинский район#Леопард#База отдыха#Приморский край#Собака#Амурский тигр#Андреевка#Пресс-служба
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