Таскал, пока не оторвал тело: в Приморье голову мертвой собаки оставил не тигр — фото

В новых медиа разлетелась новость о том, что в Андреевке амурский тигр погубил собаку, оставив только голову жертвы на цепи. Но убийцей оказался не полосатый кот, а пятнистый. Именно леопард орудует в Хасанском районе, сообщили в центре «Амурский тигр».