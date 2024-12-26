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Posted 25 декабря, 23:29

Published 25 декабря, 23:29

Modified 25 декабря, 23:31

Updated 25 декабря, 23:31

Трагичный пожар случился в Приморском крае

Трагедия в Приморье: двое детей погибли в пожаре

25 декабря 2024, 23:29
Фото: mchs_vdk.

Трагичный пожар случился в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Огнеборцы боролись с огнем, который погубил юных жителей Приморского края. Сотрудникам МЧС удалось спасти только их отца.

Минувшей ночью в Артеме загорелся жилой дом в частном секторе, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Пламя распространилось на 70 квадратных метрах.

К сожалению, пожар лишил жизни двух подростков, — десятилетнего мальчика и шестнадцатилетнюю девочку. Их тела нашли при тушении огня. Главу семейства госпитализировали в медучреждение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме вспыхнул склад. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пламя, которое объяло более 400 квадратных метров.

Боролись с пожаром всю ночь: пламя охватило огромную площадь в Приморье
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#Новости#Общество#Пожар#Владивосток#МЧС России#Подростки#Несчастный случай#Склад#Приморский край#Артем#Жилой дом
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