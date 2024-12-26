Трагедия в Приморье: двое детей погибли в пожаре

Posted 25 декабря, 23:29
Published 25 декабря, 23:29
Modified 25 декабря, 23:31
Updated 25 декабря, 23:31
Минувшей ночью в Артеме загорелся жилой дом в частном секторе, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Пламя распространилось на 70 квадратных метрах.
К сожалению, пожар лишил жизни двух подростков, — десятилетнего мальчика и шестнадцатилетнюю девочку. Их тела нашли при тушении огня. Главу семейства госпитализировали в медучреждение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме вспыхнул склад. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пламя, которое объяло более 400 квадратных метров.