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Posted 26 декабря, 04:30

Published 26 декабря, 04:30

Modified 26 декабря, 04:32

Updated 26 декабря, 04:32

Массовая авария с участием маршрутного автобуса случилась в Приморском крае

В автобусе были пассажиры: жуткое массовое ДТП произошло на трассе в Приморье

26 декабря 2024, 04:30
Фото: prosecutor_pk.

Массовая авария с участием маршрутного автобуса случилась в Приморском крае

Сюжет
Надеждинский район
В Приморском крае произошло жуткое столкновение трех машин. В салоне маршрутного автобуса находились 18 человек.

В Надеждинском районе на трассе Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз случилось массовое дорожное происшествие с участием маршрутного автобуса, сообщает прокуратура. В момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров, одному из которых потребовалась медицинская помощь.

В результате ДТП одна из легковушек перевернулась. Сейчас движение на данном участке восстановлено.

«Прокуратура Надеждинского района даст оценку законности итогового решения по результатам проверки, уделив отдельное внимание исполнению требований закона, при организации перевозки пассажиров», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария с участием маршрутки произошла в пригороде дальневосточной столицы.

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#Новости#Общество#Владивосток#Перевозка пассажиров#Надеждинский район#Пассажиры#Приморский край#ДТП#Медицинская помощь#Легковушка#Дорожное происшествие
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