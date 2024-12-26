В автобусе были пассажиры: жуткое массовое ДТП произошло на трассе в Приморье

В Надеждинском районе на трассе Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз случилось массовое дорожное происшествие с участием маршрутного автобуса, сообщает прокуратура. В момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров, одному из которых потребовалась медицинская помощь.