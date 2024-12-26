Владимир Ефимов назвал причины запрета на строительство микроквартир в Москве

Ефимов уточнил, что минимальную площадь квартиры устанавливают строительные нормы. В среднем в Москве на одну квартиру приходится чуть более двух человек. Строительство домов с большим количеством микроквартир приводит к несоответствию ожидаемому количеству жильцов, которое учитывалось при планировании социальной и транспортной инфраструктуры города, а также при принятии градостроительных решений.