Владимир Ефимов назвал причины запрета на строительство микроквартир в Москве

Posted 26 декабря, 12:36
Published 26 декабря, 12:36
Modified 26 декабря, 12:36
Updated 26 декабря, 12:36
По его словам, такие проекты противоречат принципам создания комфортной городской среды и могут привести к нехватке необходимой инфраструктуры для жителей.
В разговоре с журналистами РБК заммэра подчеркнул, что строительство однушек площадью менее 28 квадратных метров и двушек менее 44 квадратных метров было запрещено, чтобы застройка столицы не напоминала многоквартирные дома китайских городов с их микроскопическим жильем.
Ефимов отметил, что можно строить и микроскопические жилые помещения, но для снижения плотности населения на определенной территории необходимо уменьшить плотность застройки. Однако «растягивать город» или значительно уменьшать плотность застройки экономически невыгодно.
Напомним, что запрет на строительство микроквартир в столице вступил в силу 1 августа 2024 года. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Документ направлен на улучшение условий проживания горожан в многоквартирных домах.
Ефимов уточнил, что минимальную площадь квартиры устанавливают строительные нормы. В среднем в Москве на одну квартиру приходится чуть более двух человек. Строительство домов с большим количеством микроквартир приводит к несоответствию ожидаемому количеству жильцов, которое учитывалось при планировании социальной и транспортной инфраструктуры города, а также при принятии градостроительных решений.
Введение минимального регулирования не вызовет роста цен на жилье, так как микроквартиры были значительно дороже в пересчете на квадратный метр по сравнению с квартирами большей площади.