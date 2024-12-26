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Posted 26 декабря, 07:46

Published 26 декабря, 07:46

Modified 26 декабря, 07:48

Updated 26 декабря, 07:48

Серьезное ДТП случилось на съезде с низководного моста во Владивостоке

Влетела в бетон на полном ходу: жесткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео

26 декабря 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney.

Серьезное ДТП случилось на съезде с низководного моста во Владивостоке

Сюжет
Авария
Легковушка влетела в разделительные блоки на трассе в пригороде Владивостока. Момент серьезной аварии попал на камеру.

На съезде с низководного моста недалеко от Седанки произошло ДТП, попавшее на видео.

Девушка за рулем Honda Fit превысила скорость и, перестраиваясь, потеряла управление. В результате машина врезалась в бетонное разделительное ограждение.

К счастью, серьезных травм никто не получил. Видеозапись с моментом аварии быстро распространилась в сети.

Видео: DPS VL.
«А ведь отбойник спас: иначе бы машина вылетела на „встречку“»;
«Скорость ошибок не прощает»;
«Хорошо ещё, что никто серьезно не пострадал… Страшно, конечно», — пишут жители Приморья в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о чудовищном ДТП на трассе в сторону Владивостока в Приморье.

«Лютый массовый замес»: чудовищное ДТП произошло в Приморье
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#Общество#Видео#Владивосток#Трасса#Приморский край#Авария#Приморье#Происшествия#Инцидент#Honda Fit
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