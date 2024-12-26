Влетела в бетон на полном ходу: жесткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео

Posted 26 декабря, 07:46
Published 26 декабря, 07:46
Modified 26 декабря, 07:48
Updated 26 декабря, 07:48
На съезде с низководного моста недалеко от Седанки произошло ДТП, попавшее на видео.
Девушка за рулем Honda Fit превысила скорость и, перестраиваясь, потеряла управление. В результате машина врезалась в бетонное разделительное ограждение.
К счастью, серьезных травм никто не получил. Видеозапись с моментом аварии быстро распространилась в сети.
«А ведь отбойник спас: иначе бы машина вылетела на „встречку“»;
«Скорость ошибок не прощает»;
«Хорошо ещё, что никто серьезно не пострадал… Страшно, конечно», — пишут жители Приморья в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о чудовищном ДТП на трассе в сторону Владивостока в Приморье.