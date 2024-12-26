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Posted 26 декабря, 10:05

Published 26 декабря, 10:05

Modified 26 декабря, 10:05

Updated 26 декабря, 10:05

За день заявки на стажировку в ДОМ. РФ подали более 70 студентов из Владивостока

За день заявки на стажировку в ДОМ. РФ подали более 70 студентов из Владивостока

26 декабря 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney.
ДОМ.РФ в конце ноября провёл во Владивостоке мероприятие «Вклад в карьеру». В этот день лекцию и кейс-чемпионаты во Владивостокском государственном университете (ВВГУ) посетили 75 студентов, практически все из них (71 человек) выразили желание пройти стажировку в госкомпании.

«Вклад в карьеру» — серия региональных мероприятий ДОМ.РФ на базе ведущих вузов страны. Во Владивостоке в рамках события прошла лекция «Розничное направление Банка ДОМ.РФ», а также участникам рассказали о карьерных возможностях на стажировке СТАРТ для студентов среднего профессионального образования. В ходе практической части мероприятия были организованы два кейс-чемпионата — для студентов направления менеджмент и для студентов направления экономика. В каждом из них участвовали команды по 4-5 человек. В течение 1,5 часов участники кейс-чемпионатов должны были проанализировать два проекта строительства жилья и решить, какой из них наиболее выгоден Банку ДОМ.РФ для предоставления проектного финансирования.

«Мы наблюдаем стабильный рост интереса студентов Владивостока к образовательным и карьерным инициативам ДОМ.РФ. Карьерные мероприятия позволяют нам привлекать на стажировки наиболее мотивированных студентов, которым потом проще получить предложение о трудоустройстве», — рассказал директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов.

ДОМ.РФ сотрудничает с 44 ведущими вузами страны. За 2023/2024 учебный год госкомпания провела более 130 образовательных и карьерных мероприятий для студентов и молодых специалистов. Программа оплачиваемой стажировки СТАРТ проводится в региональных офисах Банка ДОМ.РФ для студентов старших курсов вузов и ссузов. Программа ПРОЕКТ.Ф продолжительностью шесть месяцев состоит из 24 образовательных блоков: банковского кредитования, строительной экспертизы, инфраструктурных облигаций, основ корпоративного бизнеса и других направлений. Полученные знания стажёры могут сразу применять на практике в одном из подразделений ДОМ.РФ.

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