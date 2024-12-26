За день заявки на стажировку в ДОМ. РФ подали более 70 студентов из Владивостока

«Вклад в карьеру» — серия региональных мероприятий ДОМ.РФ на базе ведущих вузов страны. Во Владивостоке в рамках события прошла лекция «Розничное направление Банка ДОМ.РФ», а также участникам рассказали о карьерных возможностях на стажировке СТАРТ для студентов среднего профессионального образования. В ходе практической части мероприятия были организованы два кейс-чемпионата — для студентов направления менеджмент и для студентов направления экономика. В каждом из них участвовали команды по 4-5 человек. В течение 1,5 часов участники кейс-чемпионатов должны были проанализировать два проекта строительства жилья и решить, какой из них наиболее выгоден Банку ДОМ.РФ для предоставления проектного финансирования.