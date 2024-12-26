Заблокировал весь район: фура полностью перекрыла проезд во Владивостоке — видео

Posted 26 декабря, 08:49
Published 26 декабря, 08:49
Modified 26 декабря, 08:51
Updated 26 декабря, 08:51
На Тунгусской во Владивостоке произошло ДТП с участием фуры, которое перекрыло движение в районе. Грузовик встал на дороге, несмотря на запрет на проезд большегрузного транспорта. В результате выезд оказался заблокирован.
Инцидент произошел вечером, в час-пик, и из-за аварии собралась внушительная пробка. Очевидцы поделились кадрами с места.
Водителей просят проявлять осторожность и выбирать альтернативные маршруты, так как движение в этом районе затруднено.
Информация о пострадавших и подробности происшествия уточняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в пригороде Владивостока.