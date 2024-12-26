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Posted 26 декабря, 08:49

Published 26 декабря, 08:49

Modified 26 декабря, 08:51

Updated 26 декабря, 08:51

Большегруз перекрыл выезд из густонаселенного района во Владивостоке

Заблокировал весь район: фура полностью перекрыла проезд во Владивостоке — видео

26 декабря 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney.

Большегруз перекрыл выезд из густонаселенного района во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Для жителей одного из районов Владивостока вечер выдался не самый лучший: проезд перегородил большегруз.

На Тунгусской во Владивостоке произошло ДТП с участием фуры, которое перекрыло движение в районе. Грузовик встал на дороге, несмотря на запрет на проезд большегрузного транспорта. В результате выезд оказался заблокирован.

Инцидент произошел вечером, в час-пик, и из-за аварии собралась внушительная пробка. Очевидцы поделились кадрами с места.

Видео: vostokmedia.com.

Водителей просят проявлять осторожность и выбирать альтернативные маршруты, так как движение в этом районе затруднено.

Информация о пострадавших и подробности происшествия уточняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в пригороде Владивостока.

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