Заммэра Москвы Ефимов: столичному строительству требуется еще 50–70 тысяч рабочих

Мигрантов на столичном рынке труда стало меньше на сто тысяч человек. Это связано с тем, что в странах СНГ строители очень востребованы. Власти города ищут разные пути решения этой проблемы, в том числе привлекают специалистов из других стран и внедряют механизацию.