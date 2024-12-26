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Posted 26 декабря, 14:02

Published 26 декабря, 14:02

Modified 26 декабря, 14:03

Updated 26 декабря, 14:03

Заммэра Москвы Ефимов: столичному строительству требуется еще 50–70 тысяч рабочих

Заммэра Москвы Ефимов: столичному строительству требуется еще 50–70 тысяч рабочих

26 декабря 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney.
На стройках Москвы не хватает рабочих. Дефицит составляет от пятидесяти до семидесяти тысяч специалистов. Ситуацию прокомментировал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Он отметил, что из-за нехватки рабочих замедляется реализация строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сферах. Это влияет на рост зарплат и себестоимость строительства, однако серьезных проблем пока не вызывает, передает rbc.ru.

На некоторых объектах не удается собрать достаточное количество рабочих, чтобы ускорить процесс.

Мигрантов на столичном рынке труда стало меньше на сто тысяч человек. Это связано с тем, что в странах СНГ строители очень востребованы. Власти города ищут разные пути решения этой проблемы, в том числе привлекают специалистов из других стран и внедряют механизацию.

Например, при строительстве метро используют тоннелепроходческие комплексы. Этот метод отличается высокой производительностью в сочетании с низкой трудозатратностью.

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