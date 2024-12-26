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Posted 26 декабря, 04:56

Published 26 декабря, 04:56

Modified 26 декабря, 04:59

Updated 26 декабря, 04:59

Приморский край готовится к рекорду в строительстве жилья в 2024 году

Жильем обеспечат тысячи людей: Приморье идет на рекорд в строительстве

26 декабря 2024, 04:56
Фото: 1MI.

Приморский край готовится к рекорду в строительстве жилья в 2024 году

Сюжет
Строительство
В 2024 году Приморский край установит новый рекорд в строительстве. Губернатор Олег Кожемяко акцентирует внимание на повышении качества жилья.

В 2024 году Приморский край установит новый рекорд в строительной отрасли. В крае планируют возвести 1,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона в рамках ежегодного инвестиционного послания. Регион продолжает занимать лидирующие позиции среди российских субъектов и демонстрирует устойчивый рост как в строительстве, так и в продажах недвижимости. Губернатор Олег Кожемяко отметил, что поддержку строительной отрасли осуществляют через такие программы, как дальневосточная ипотека.

Ключевые проекты застройки уже охватили Артем, Арсеньев, Уссурийск и Находку. Одним из приоритетов остается повышение качества жилья. Министерству архитектуры поручено разработать механизмы компенсации затрат девелоперов на создание социальной и инженерной инфраструктуры. Олег Кожемяко лично контролирует реализацию крупных проектов, чтобы обеспечить комфорт и доступность жилья для жителей края.

Такой подход не только способствует развитию экономики региона, но и создает новые рабочие места, что особенно важно в условиях современного рынка труда, отметил губернатор Приморья. Жители края могут рассчитывать на улучшение жилищных условий и развитие инфраструктуры в своих населенных пунктах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор занимается решением проблемы с отключением света в Надеждинском районе.

Обратился к Минэнерго: Олег Кожемяко об отключениях света в Надеждинском районе
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