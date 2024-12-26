Жильем обеспечат тысячи людей: Приморье идет на рекорд в строительстве

Posted 26 декабря, 04:56
Published 26 декабря, 04:56
Modified 26 декабря, 04:59
Updated 26 декабря, 04:59
В 2024 году Приморский край установит новый рекорд в строительной отрасли. В крае планируют возвести 1,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона в рамках ежегодного инвестиционного послания. Регион продолжает занимать лидирующие позиции среди российских субъектов и демонстрирует устойчивый рост как в строительстве, так и в продажах недвижимости. Губернатор Олег Кожемяко отметил, что поддержку строительной отрасли осуществляют через такие программы, как дальневосточная ипотека.
Ключевые проекты застройки уже охватили Артем, Арсеньев, Уссурийск и Находку. Одним из приоритетов остается повышение качества жилья. Министерству архитектуры поручено разработать механизмы компенсации затрат девелоперов на создание социальной и инженерной инфраструктуры. Олег Кожемяко лично контролирует реализацию крупных проектов, чтобы обеспечить комфорт и доступность жилья для жителей края.
Такой подход не только способствует развитию экономики региона, но и создает новые рабочие места, что особенно важно в условиях современного рынка труда, отметил губернатор Приморья. Жители края могут рассчитывать на улучшение жилищных условий и развитие инфраструктуры в своих населенных пунктах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор занимается решением проблемы с отключением света в Надеждинском районе.