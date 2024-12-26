Жильем обеспечат тысячи людей: Приморье идет на рекорд в строительстве

В 2024 году Приморский край установит новый рекорд в строительной отрасли. В крае планируют возвести 1,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона в рамках ежегодного инвестиционного послания. Регион продолжает занимать лидирующие позиции среди российских субъектов и демонстрирует устойчивый рост как в строительстве, так и в продажах недвижимости. Губернатор Олег Кожемяко отметил, что поддержку строительной отрасли осуществляют через такие программы, как дальневосточная ипотека.