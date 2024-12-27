vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 10:37

Published 27 декабря, 10:37

Modified 27 декабря, 10:37

Updated 27 декабря, 10:37

-35°C и небольшой снег: завтра в Приморье будет очень холодно

-35°C и небольшой снег: завтра в Приморье будет очень холодно

27 декабря 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Завтра, 28 декабря, погода в Приморье будет холодной и без осадков ночью. Днем в некоторых местах возможен небольшой снег.

Ночью в регионе будет действовать антициклон, что обеспечит ясное небо. Температура воздуха опустится до -11…-35°C. Днем тропосферная ложбина принесет небольшой снег в центральные районы, а температура поднимется до -5…-18°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность и ветер северо-западный. Ночью температура будет -12…-14°C, а днем -6…-8°C.

В Уссурийске также будет переменная облачность, ветер умеренный, а температура составит -18…-20°C ночью и -5…-7°C днем.

Находка встретит день с переменной облачностью и сильным ветром. Температура воздуха здесь ночью составит -11…-13°C, а днем будет -5…-7°C.

Читайте также:
Морозный антициклон накрыл Приморье: во Владивостоке до -16 градусовУтепляемся: снег, мороз и ветер придут в Приморье-30°C: очень холодные выходные прогнозируют в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Холод#Снег#Приморский край#Приморье#Антициклон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика