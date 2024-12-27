-35°C и небольшой снег: завтра в Приморье будет очень холодно

Posted 27 декабря, 10:37
Published 27 декабря, 10:37
Modified 27 декабря, 10:37
Updated 27 декабря, 10:37
Ночью в регионе будет действовать антициклон, что обеспечит ясное небо. Температура воздуха опустится до -11…-35°C. Днем тропосферная ложбина принесет небольшой снег в центральные районы, а температура поднимется до -5…-18°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность и ветер северо-западный. Ночью температура будет -12…-14°C, а днем -6…-8°C.
В Уссурийске также будет переменная облачность, ветер умеренный, а температура составит -18…-20°C ночью и -5…-7°C днем.
Находка встретит день с переменной облачностью и сильным ветром. Температура воздуха здесь ночью составит -11…-13°C, а днем будет -5…-7°C.