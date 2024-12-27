-35°C и небольшой снег: завтра в Приморье будет очень холодно

Ночью в регионе будет действовать антициклон, что обеспечит ясное небо. Температура воздуха опустится до -11…-35°C. Днем тропосферная ложбина принесет небольшой снег в центральные районы, а температура поднимется до -5…-18°C, сообщает «Примгидромет».