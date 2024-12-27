До -34°С и сильный северный ветер: резко похолодало в Приморье

Posted 26 декабря, 23:50
Published 26 декабря, 23:50
Modified 26 декабря, 23:54
Updated 26 декабря, 23:54
27 декабря погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. В центральных районах ожидается небольшой снег, а на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-западный, умеренный до сильного, на побережье — сильный, местами очень сильный на восточном побережье. Температура воздуха ночью составит -13…-34°C, а днем -6…-18°C.
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура опустилась до -13…-15°C, днем ожидается -8…-10°C.
В Уссурийске также будет переменная облачность и без осадков, с температурой ночью -16…-18°C и днем -7…-9°C.
Находка встретит день с переменной облачностью и температурой -12…-14°C ночью и -6…-8°C днем. Водителям следует быть осторожными из-за возможной гололедицы на дорогах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о похолодании в Приморье.