До -34°С и сильный северный ветер: резко похолодало в Приморье

27 декабря погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. В центральных районах ожидается небольшой снег, а на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-западный, умеренный до сильного, на побережье — сильный, местами очень сильный на восточном побережье. Температура воздуха ночью составит -13…-34°C, а днем -6…-18°C.