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Posted 27 декабря, 05:44

Published 27 декабря, 05:44

Modified 27 декабря, 06:00

Updated 27 декабря, 06:00

Жителей многоквартирного дома во Владивостоке оставили без света

Как в каменном веке: жители многоэтажки во Владивостоке жили без света и в грязи

27 декабря 2024, 05:44
Фото: 1MI.

Жителей многоквартирного дома во Владивостоке оставили без света

Сюжет
Безопасность
Целая многоэтажка во Владивостоке осталась без света и в грязи. На обращения граждан отреагировали сотрудники прокуратуры.

В октябре 2024 года жители многоквартирного дома № 10 на улице Окатовой столкнулись с проблемой: в единственном подъезде пропал свет из-за неисправной проводки. Это создало не только дискомфорт, но и угрозу безопасности. Управляющая компания «Регион-ЖКХ» решила игнорировать проблему, полагая, что в темноте никто не заметит мусор на лестничных площадках.

Видео: prosecutor_pk.

После безрезультатных жалоб в УК, жители обратились в прокуратуру Первомайского района Владивостока. В результате проверки было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение лицензионных требований. По итогам рассмотрения дела Государственная жилищная инспекция признала компанию виновной и назначила штраф в размере 250 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры необходимые работы по восстановлению освещения были выполнены. Однако прокуратура также выявила другие случаи игнорирования обращений граждан. 26 декабря 2024 года прокурором района были возбуждены еще два дела об административных правонарушениях по аналогичным обращениям жителей дома № 5 на Окатовой и дома № 40 на Зои Космодемьянской.

Прокуратура будет контролировать устранение нарушений прав граждан.

#Новости#Общество#Видео#Безопасность#Владивосток#Прокуратура#Освещение#Приморский край#Многоэтажка#Жители#Административное правонарушение
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