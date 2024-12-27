Как в каменном веке: жители многоэтажки во Владивостоке жили без света и в грязи

После вмешательства прокуратуры необходимые работы по восстановлению освещения были выполнены. Однако прокуратура также выявила другие случаи игнорирования обращений граждан. 26 декабря 2024 года прокурором района были возбуждены еще два дела об административных правонарушениях по аналогичным обращениям жителей дома № 5 на Окатовой и дома № 40 на Зои Космодемьянской.