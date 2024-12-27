Картина дня в Приморье: лесной пожар, хищник-убийца и три автобуса в ДТП

Posted 27 декабря, 11:01
Published 27 декабря, 11:01
Modified 27 декабря, 11:01
Updated 27 декабря, 11:01
Лесной пожар
Пожар около поселка Барабаш потушили в Приморье. Огонь мог быть опасен для людей и животных. К счастью, спасатели быстро подоспели на помощь.
Хищник-убийца
Лесной кот забрался на участок к жителю Приморья и задрал всех кур. Разбираться с хищником пришлось сотрудникам заповедника.
Три автобуса в ДТП
Движение на перекрестке в районе перекрёстка на Кузнецова во Владивостоке затруднено. Очевидцы сообщают, что там сразу три автобуса попали в ДТП.