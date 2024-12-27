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Posted 27 декабря, 11:01

Published 27 декабря, 11:01

Modified 27 декабря, 11:01

Updated 27 декабря, 11:01

Картина дня в Приморье: лесной пожар, хищник-убийца и три автобуса в ДТП

Картина дня в Приморье: лесной пожар, хищник-убийца и три автобуса в ДТП

27 декабря 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа».

Лесной пожар

Пожар около поселка Барабаш потушили в Приморье. Огонь мог быть опасен для людей и животных. К счастью, спасатели быстро подоспели на помощь.

Огонь подбирался к селу и заповедным местам: жуткий лесной пожар тушили в Приморье
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Хищник-убийца

Лесной кот забрался на участок к жителю Приморья и задрал всех кур. Разбираться с хищником пришлось сотрудникам заповедника.

Задавил всех до одной: хищника-убийцу поймали в Приморье — видео
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Три автобуса в ДТП

Движение на перекрестке в районе перекрёстка на Кузнецова во Владивостоке затруднено. Очевидцы сообщают, что там сразу три автобуса попали в ДТП.

Сразу три автобуса попали в ДТП и перекрыли перекресток во Владивостоке
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