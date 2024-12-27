vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 04:47

Published 27 декабря, 04:47

Modified 27 декабря, 04:49

Updated 27 декабря, 04:49

Автомобилист разбился в ужасающей аварии на федеральной трассе в Приморском крае

Машина в хлам, водитель в реанимации: обстоятельства жуткого ДТП выясняют в Приморье

27 декабря 2024, 04:47
Фото: prim_police.

Автомобилист разбился в ужасающей аварии на федеральной трассе в Приморском крае

Сюжет
Наркотики
Серьезная авария произошла на федеральной трассе в Приморье. В результате автомобиль получил серьезные повреждения. Водителя доставили в реанимацию с травмами.

Госавтоинспекция Надеждинского района сообщила о ДТП на трассе А-370 «Уссури», произошедшем на 697 км.

38-летний водитель Toyota Carina, двигаясь из Уссурийска в Владивосток, потерял контроль и врезался в стоящий на обочине полуприцеп КРОНЕ SDP.

Фото: prim_police

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. В результате аварии водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в реанимацию.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление транспортным средством с признаками опьянения.

В медицинском учреждении у водителя взяли расширенный анализ крови для проверки на наличие алкоголя или наркотиков.

Полиция продолжает расследование, устанавливая все обстоятельства происшествия. Водителей призывают соблюдать осторожность на дороге.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморском крае.

«Лютый массовый замес»: чудовищное ДТП произошло в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Легковушка зависла в воздухе после серьезного ДТП в Приморском крае — видеоВъезд на мост снова заблокирован? ДТП осложнило движение во ВладивостокеОдин перевернулся, второго разорвало: жуткая авария случилась на трассе в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Наркотики#Уссурийск#Транспорт#Алкоголь#Реанимация#Расследование#Приморский край#Приморье#Происшествия#ГАИ#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика