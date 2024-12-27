Машина в хлам, водитель в реанимации: обстоятельства жуткого ДТП выясняют в Приморье

Автомобилист разбился в ужасающей аварии на федеральной трассе в Приморском крае

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Серьезная авария произошла на федеральной трассе в Приморье. В результате автомобиль получил серьезные повреждения. Водителя доставили в реанимацию с травмами.