vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 00:51

Published 27 декабря, 00:51

Modified 27 декабря, 00:53

Updated 27 декабря, 00:53

Огонь подбирался к селу и заповедным местам: жуткий лесной пожар тушили в Приморье

Огонь подбирался к селу и заповедным местам: жуткий лесной пожар тушили в Приморье

27 декабря 2024, 00:51
Фото: amurleo_land.
Сюжет
Земля леопарда
Пожар около поселка Барабаш потушили в Приморье. Огонь мог быть опасен для людей и животных. К счастью, спасатели быстро подоспели на помощь.

Государственные инспекторы «Земли леопарда» успешно ликвидировали природный пожар у села Барабаш в Приморском крае, предотвратив угрозу для местных жителей и экосистемы национального парка. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Оперативные действия инспекторов позволили локализовать и полностью потушить пламя в течение часа.

Ситуация осложняется отсутствием снега на юго-западе Приморья, что делает растительность особенно сухой и восприимчивой к огню. Инспекторы действовали быстро и слаженно, чтобы минимизировать ущерб для имущества граждан и природы. В настоящее время обстановка остается напряженной, и сотрудники дирекции заповедников продолжают усиленные мониторинговые мероприятия для предотвращения возможных угроз.

Эта работа будет продолжаться и в праздничные дни. В случае обнаружения возгорания на территории национального парка, граждан просят незамедлительно сообщать по телефону: 8(42331) 54-121.

Ранее «Восток-Медиа» писало о природных палах в Шкотовском районе Приморья.

Поля горят среди зимы: пожар разбушевался в Шкотовском районе Приморья — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Собак сожрали не тигры: причины нападений на домашних животных выясняют в ПриморьеКрупный пожар во время сварочных работ произошел в Приморье — пострадал человекЧерный дым и пламя: краболов загорелся у причала в Приморье
#Новости#Спасатели#Земля леопарда#Национальный парк#Мониторинг#Приморский край#Барабаш#Приморье#Происшествия#Поджог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика