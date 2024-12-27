Огонь подбирался к селу и заповедным местам: жуткий лесной пожар тушили в Приморье

Ситуация осложняется отсутствием снега на юго-западе Приморья, что делает растительность особенно сухой и восприимчивой к огню. Инспекторы действовали быстро и слаженно, чтобы минимизировать ущерб для имущества граждан и природы. В настоящее время обстановка остается напряженной, и сотрудники дирекции заповедников продолжают усиленные мониторинговые мероприятия для предотвращения возможных угроз.