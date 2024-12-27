Огонь подбирался к селу и заповедным местам: жуткий лесной пожар тушили в Приморье

Posted 27 декабря, 00:51
Published 27 декабря, 00:51
Modified 27 декабря, 00:53
Updated 27 декабря, 00:53
Государственные инспекторы «Земли леопарда» успешно ликвидировали природный пожар у села Барабаш в Приморском крае, предотвратив угрозу для местных жителей и экосистемы национального парка. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Оперативные действия инспекторов позволили локализовать и полностью потушить пламя в течение часа.
Ситуация осложняется отсутствием снега на юго-западе Приморья, что делает растительность особенно сухой и восприимчивой к огню. Инспекторы действовали быстро и слаженно, чтобы минимизировать ущерб для имущества граждан и природы. В настоящее время обстановка остается напряженной, и сотрудники дирекции заповедников продолжают усиленные мониторинговые мероприятия для предотвращения возможных угроз.
Эта работа будет продолжаться и в праздничные дни. В случае обнаружения возгорания на территории национального парка, граждан просят незамедлительно сообщать по телефону: 8(42331) 54-121.
Ранее «Восток-Медиа» писало о природных палах в Шкотовском районе Приморья.