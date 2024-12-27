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Posted 27 декабря, 02:56

Published 27 декабря, 02:56

Modified 27 декабря, 02:58

Updated 27 декабря, 02:58

Сотрудники ГАИ в костюмах останавливают водителей в Приморском крае

Останавливают десятки машин: Деды Морозы дежурят на трассах в Приморье

27 декабря 2024, 02:56
Фото: 1MI.

Сотрудники ГАИ в костюмах останавливают водителей в Приморском крае

Сюжет
Новый год
Инспекторы ДПС облачились в костюмы Дедов Морозов в Приморье. В таком одеянии они проводят очередной рейд.

Проезжая по Надеждинскому району, не пугайтесь, если увидите Деда Мороза! Сотрудники местной ГАИ решили поздравить водителей с наступающим Новым годом, замаскировавшись на федеральной трассе.

Фото: vostokmedia.com

В предпраздничные дни они не только следят за соблюдением правил дорожного движения, но и дарят всем винные пробки.

Эти пробки служат напоминанием о том, что даже в праздничную ночь за руль следует садиться только трезвым. Инспекторы надеются, что такой подход поможет повысить безопасность на дорогах в преддверии праздников.

Фото: vostokmedia.com

Водители отмечают, что рейд создает праздничное настроение и напоминает о том, насколько важно садиться за руль трезвым.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Деды Морозы похитили американского гуманоида во Владивостоке.

Деды Морозы похитили американского гуманоида в Приморье — видео
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#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Транспорт#Дорожное движение#Приморский край#Приморье#ГАИ
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