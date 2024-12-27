Останавливают десятки машин: Деды Морозы дежурят на трассах в Приморье

Posted 27 декабря, 02:56
Published 27 декабря, 02:56
Modified 27 декабря, 02:58
Updated 27 декабря, 02:58
Проезжая по Надеждинскому району, не пугайтесь, если увидите Деда Мороза! Сотрудники местной ГАИ решили поздравить водителей с наступающим Новым годом, замаскировавшись на федеральной трассе.
В предпраздничные дни они не только следят за соблюдением правил дорожного движения, но и дарят всем винные пробки.
Эти пробки служат напоминанием о том, что даже в праздничную ночь за руль следует садиться только трезвым. Инспекторы надеются, что такой подход поможет повысить безопасность на дорогах в преддверии праздников.
Водители отмечают, что рейд создает праздничное настроение и напоминает о том, насколько важно садиться за руль трезвым.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Деды Морозы похитили американского гуманоида во Владивостоке.