Пепелище и двое погибших: уголовное дело возбудили после пожара в Приморье

Posted 27 декабря, 00:40
Published 27 декабря, 00:40
Modified 27 декабря, 00:42
Updated 27 декабря, 00:42
Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту трагического пожара в частном доме на улице Достоевского в Артёме, где погибли двое детей.
Ночью 26 декабря произошло возгорание, в результате которого 10-летний мальчик и 16-летняя девочка не смогли выбраться из горящего здания. Их отец получил серьезные ожоги, его госпитализировали и сейчас он находится в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают следователи, проводятся допросы свидетелей и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пожарные ликвидировали огонь на площади 70 квадратных метров, задействовав 23 специалиста и четыре единицы техники.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возможной причине жуткого пожара в Приморье.