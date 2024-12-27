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Posted 27 декабря, 00:40

Published 27 декабря, 00:40

Modified 27 декабря, 00:42

Updated 27 декабря, 00:42

По факту трагического пожара в Приморском крае возбудили уголовное дело

Пепелище и двое погибших: уголовное дело возбудили после пожара в Приморье

27 декабря 2024, 00:40
Фото: Изображение Midjourney.

По факту трагического пожара в Приморском крае возбудили уголовное дело

Сюжет
Дети
Уголовное дело возбудили по факту серьезного пожара в Приморье, в котором погибли двое детей. Следователи работают на месте происшествия.

Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту трагического пожара в частном доме на улице Достоевского в Артёме, где погибли двое детей.

Ночью 26 декабря произошло возгорание, в результате которого 10-летний мальчик и 16-летняя девочка не смогли выбраться из горящего здания. Их отец получил серьезные ожоги, его госпитализировали и сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Видео: primorsky_sledcom.

На месте происшествия работают следователи, проводятся допросы свидетелей и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пожарные ликвидировали огонь на площади 70 квадратных метров, задействовав 23 специалиста и четыре единицы техники.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о возможной причине жуткого пожара в Приморье.

Новые детали смерти двоих детей: названа возможная причина пожара в Приморье
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