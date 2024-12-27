Пиво становится любимым новогодним напитком россиян

Менять устоявшиеся ритуалы, конечно, легко не всем. Традиция встречать Новый год с шампанским в бокалах складывалась десятилетиями, и отказаться от нее готовы не все. Однако производители напитков активно откликаются на запросы современного потребителя, который хочет подобрать что-то новое и нестандартное. В последние годы на рынке отмечается подъем интереса к альтернативам традиционным напиткам: производители пива выводят на рынок уникальные сорта и вкусы. В условиях, когда все больше людей пытаются добавить в праздничное застолье нечто новенькое, производители адаптируют свои продукты к этим запросам, не забывая о качестве и натуральности производимого продукта.