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Posted 27 декабря, 02:26

Published 27 декабря, 02:26

Modified 27 декабря, 11:29

Updated 27 декабря, 11:29

Ядовитый дым поднимается из трубы над Чуркином во Владивостоке

Природная катастрофа грядет в Приморье? Жители Владивостока жалуются на ядовитый дым

27 декабря 2024, 02:26
Фото: Изображение Midjourney.

Ядовитый дым поднимается из трубы над Чуркином во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Жители одного из районов Владивостока жалуются на ядовитый дым. Они подозревают, что кто-то сжигает возможно опасные материалы.

На Седанке, рядом с остановкой «Диомид», несколько дней подряд местные жители сталкиваются с ужасной проблемой: кто-то сжигает ядовитые материалы, дым сильно пахнет и вызывает металлический привкус во рту. Видео с места они поделились с нашей редакцией.

Видео: vostokmedia.com.

Люди не могут открыть окна в своих домах и офисах из-за удушающего смога.

Один из жителей рассказал:

«Сегодня приоткрыли окно на работе, и теперь у меня металлический привкус на губах».

Ситуация вызывает серьезные опасения, и местные жители переживают о возможных последствиях для здоровья и окружающей среды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о чёрном дыме, который поднялся над Владивостоком из-за пожара на краболове.

Черный дым и пламя: краболов загорелся у причала в Приморье
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