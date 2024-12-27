Природная катастрофа грядет в Приморье? Жители Владивостока жалуются на ядовитый дым

На Седанке, рядом с остановкой «Диомид», несколько дней подряд местные жители сталкиваются с ужасной проблемой: кто-то сжигает ядовитые материалы, дым сильно пахнет и вызывает металлический привкус во рту. Видео с места они поделились с нашей редакцией.