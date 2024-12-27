Природная катастрофа грядет в Приморье? Жители Владивостока жалуются на ядовитый дым

Posted 27 декабря, 02:26
Published 27 декабря, 02:26
Modified 27 декабря, 11:29
Updated 27 декабря, 11:29
На Седанке, рядом с остановкой «Диомид», несколько дней подряд местные жители сталкиваются с ужасной проблемой: кто-то сжигает ядовитые материалы, дым сильно пахнет и вызывает металлический привкус во рту. Видео с места они поделились с нашей редакцией.
Люди не могут открыть окна в своих домах и офисах из-за удушающего смога.
Один из жителей рассказал:
«Сегодня приоткрыли окно на работе, и теперь у меня металлический привкус на губах».
Ситуация вызывает серьезные опасения, и местные жители переживают о возможных последствиях для здоровья и окружающей среды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о чёрном дыме, который поднялся над Владивостоком из-за пожара на краболове.