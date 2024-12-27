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Posted 26 декабря, 23:23

Published 26 декабря, 23:23

Modified 26 декабря, 23:25

Updated 26 декабря, 23:25

Программа лояльности Инго Бонус — лауреат премии «Финансовая элита России»

Программа лояльности Инго Бонус — лауреат премии «Финансовая элита России»

26 декабря 2024, 23:23
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Деньги
Реклама. АО ИНГОССТРАХ БАНК. erid: 2W5zFGmCcnC
Программа лояльности Инго Бонус, которая реализуется Инго Экосистемой от «Ингосстраха» и Ингосстрах Банком, стала лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности». Программа Инго Бонус уже второй год подряд отмечена престижной наградой.

Флагманский банковский продукт и ключ к экосистеме — ИнгоКарта. В 2024 году программа лояльности Инго Бонус стала ещё выгоднее. Одним из основных нововведений стала возможность обменять валюту экосистемы — ингорубли — на рубли. Кроме того, каждый владелец ИнгоКарты имеет возможность удвоить кешбэк в нескольких категориях, оформив подписку Инго.

«Для нас эта победа — не только заслуженная награда, но и стимул для дальнейшего развития. В текущем году нам удалось сделать существенный рывок: количество участников экосистемы превысило отметку в миллион человек, уже более 200 федеральных партнеров в экосистеме. Весьма впечатляющий рост демонстрируют и платные подписки, количество которых возросло в несколько раз», — комментирует начальник управления развития экосистемы — Вице-президент по партнерским программам «Ингосстраха» Екатерина Снигирь.

С подпиской Инго пользователи получают повышенный кешбэк в следующих категориях:

  • 10% ингорублями вместо 5% — в супермаркетах;
  • 10% ингорублями вместо 5% — в категории месяца;
  • 10% ингорублями вместо 5% — за автозаправки, мойки, шиномонтаж;
  • 5% ингорублями по стандартным картам и 10% по премиальным — за полисы «Ингосстраха».

По другим покупкам кешбэк составит 1% при оплате стандартными картами и 2% для премиальных карт.

«Новые условия программы лояльности однозначно выгодны для всех, кто совершает по ИнгоКарте повседневные покупки: постоянный кешбэк 10% в самых актуальных категориях делает накопление ингорублей простым и быстрым. Мы благодарим клиентов за доверие и выбор программы лояльности Инго Бонус, а экспертов премии — за высокую оценку нашей работы», — отметила Полина Берсенева, директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка.
Фото: Пресс-служба Ингосстрах Банка

Премия «Финансовая элита России» вручается с 2005 года и является авторитетной наградой, отмечающей достижения компаний финансового сектора России. В процессе отбора лауреатов принимают участие известные финансисты, руководители профессиональных объединений и чиновники государственных структур финансовой сферы.

#Новости#Общество#Владивосток#Деньги#Приморский край#Кэшбэк#Ингосстрахбанк
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