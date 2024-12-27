Сразу три автобуса попали в ДТП и перекрыли перекресток во Владивостоке

Posted 27 декабря, 03:57
Published 27 декабря, 03:57
Modified 27 декабря, 03:59
Updated 27 декабря, 03:59
Во Владивостоке на улице Адмирала Кузнецова произошло массовое ДТП с участием трех маршрутных автобусов.
Инцидент вызвал удивление у местных жителей. Обстоятельства, при которых автобусники оказались в такой ситуации, остаются загадкой.
Пассажиры не пострадали, но ДТП привело к значительным заторам на дороге. Движение в районе перекрестка затруднено.
Причины аварии выясняют. Видео с места происшествия довольно быстро распространилось в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жесткой аварии с легковушкой в пригороде Владивостока. Машина влетела в бетонное ограждение.