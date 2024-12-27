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Posted 27 декабря, 03:57

Published 27 декабря, 03:57

Modified 27 декабря, 03:59

Updated 27 декабря, 03:59

Сразу три автобуса попали в ДТП и перекрыли перекресток во Владивостоке

Сразу три автобуса попали в ДТП и перекрыли перекресток во Владивостоке

27 декабря 2024, 03:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Автобусы
Движение на перекрестке в районе перекрёстка на Кузнецова во Владивостоке затруднено. Очевидцы сообщают, что там сразу три автобуса попали в ДТП.

Во Владивостоке на улице Адмирала Кузнецова произошло массовое ДТП с участием трех маршрутных автобусов.

Инцидент вызвал удивление у местных жителей. Обстоятельства, при которых автобусники оказались в такой ситуации, остаются загадкой.

Пассажиры не пострадали, но ДТП привело к значительным заторам на дороге. Движение в районе перекрестка затруднено.

Причины аварии выясняют. Видео с места происшествия довольно быстро распространилось в сети.

Видео: DPS VL.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жесткой аварии с легковушкой в пригороде Владивостока. Машина влетела в бетонное ограждение.

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