Утепляйтесь: серьезное похолодание ждет Приморье ночью

Posted 27 декабря, 03:33
Published 27 декабря, 03:33
Modified 27 декабря, 03:35
Updated 27 декабря, 03:35
В прошедшие сутки Приморский край находился в тыловой части циклона, который накануне вышел на Сахалин.
В центральных районах местами отмечался небольшой снег, а на остальной территории обошлось без осадков. Максимальная температура составила -7…-12 °C, на юге и побережье -3…-6 °C. Среднесуточная температура превысила климатические значения на 2–5 градусов, а на северо-востоке аномалия достигала 6–9 градусов. Ночь была морозной: -10…-16 °C, в центральных районах -17…-23 °C.
Сегодня небольшой снег сохранится на севере, а максимальная температура снизится до -1…-6 °C. На побережье продолжит дуть сильный ветер.
В субботу циклон переместится к Курильским островам, и его влияние на погоду Приморья закончится.
Ночью ожидается понижение температуры до -12…-20 °C, в центральных районах -21…-27 °C.
Завтра днем столбики термометров поднимутся до -4…-11 °C. Во Владивостоке сегодня солнечно, с сильным северо-западным ветром, температура составит -6…-9 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном похолодании в Приморье.