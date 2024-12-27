Утепляйтесь: серьезное похолодание ждет Приморье ночью

В центральных районах местами отмечался небольшой снег, а на остальной территории обошлось без осадков. Максимальная температура составила -7…-12 °C, на юге и побережье -3…-6 °C. Среднесуточная температура превысила климатические значения на 2–5 градусов, а на северо-востоке аномалия достигала 6–9 градусов. Ночь была морозной: -10…-16 °C, в центральных районах -17…-23 °C.