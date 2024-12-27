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Posted 27 декабря, 03:33

Published 27 декабря, 03:33

Modified 27 декабря, 03:35

Updated 27 декабря, 03:35

Ближайшей ночью в Приморском крае заметно похолодает

Утепляйтесь: серьезное похолодание ждет Приморье ночью

27 декабря 2024, 03:33
Фото: Изображение Midjourney.

Ближайшей ночью в Приморском крае заметно похолодает

Сюжет
Погода
Циклон отступил с территории Приморья. Теперь в крае ожидают похолодание. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие двое суток.

В прошедшие сутки Приморский край находился в тыловой части циклона, который накануне вышел на Сахалин.

В центральных районах местами отмечался небольшой снег, а на остальной территории обошлось без осадков. Максимальная температура составила -7…-12 °C, на юге и побережье -3…-6 °C. Среднесуточная температура превысила климатические значения на 2–5 градусов, а на северо-востоке аномалия достигала 6–9 градусов. Ночь была морозной: -10…-16 °C, в центральных районах -17…-23 °C.

Сегодня небольшой снег сохранится на севере, а максимальная температура снизится до -1…-6 °C. На побережье продолжит дуть сильный ветер.

В субботу циклон переместится к Курильским островам, и его влияние на погоду Приморья закончится.

Ночью ожидается понижение температуры до -12…-20 °C, в центральных районах -21…-27 °C.

Завтра днем столбики термометров поднимутся до -4…-11 °C. Во Владивостоке сегодня солнечно, с сильным северо-западным ветром, температура составит -6…-9 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном похолодании в Приморье.

До -34°С и сильный северный ветер: резко похолодало в Приморье
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