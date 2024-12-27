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Posted 26 декабря, 23:45

Published 26 декабря, 23:45

Modified 26 декабря, 23:45

Updated 26 декабря, 23:45

Региональный центр компетенций настраивает рабочие процессы бизнесу Приморья

В бережливом тренде: компании Приморья повышают эффективность с помощью нацпроекта

26 декабря 2024, 23:45
Фото: Пресс-служба РЦК.

Региональный центр компетенций настраивает рабочие процессы бизнесу Приморья

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Правительство Приморского края
Результатом работы Регионального центра компетенций (РЦК) по нацпроекту «Производительность труда» стало значительное повышение эффективности бизнес-процессов в компаниях региона. Для достижения цели РЦК использует разные инструменты, в том числе бережливые технологии и обучение персонала.

Когда нужна тонкая настройка рабочих процессов на помощь приморским предприятиям приходит Региональный центр компетенций. Четыре года РЦК является оператором национального проекта «Производительность труда» в Приморье, помогая бизнесу повысить эффективность своей работы. Причем пример внедрения программ в компаниях-участниках вызывает все больший интерес у бизнеса региона, и количество компаний, обращающихся в РЦК, постоянно увеличивается.

«Я уверен, что количество участников национального, а теперь уже и федерального проекта „Производительность труда“ будет только расти. Надо стремиться непрерывно улучшать качество услуг, повышать количество выпускаемой в Приморском крае продукции, при этом совершенствуя условия труда и компетенции предпринимателей», — отметил Андрей Блохин, министр экономического развития Приморского края.
Видео: Пресс-служба РЦК.

Методики, которыми пользуются специалисты РЦК, легко адаптируются под специфику любого предприятия. Так, логистическая компания «АТК» в современных экономических условиях, когда Россия сделала «Разворот на Восток», столкнулась с резким ростом объема грузоперевозок. Чтобы соответствовать новым вызовам, компании потребовалась помощь в настройке рабочих процессов. И здесь на помощь пришли эксперты РЦК.

В рамках программы «Бережливое производство» тренеры РЦК проводят бизнес-игру «Фабрика процессов», которая является важной частью нацпроекта «Производительность труда». В ходе одной из таких игр специалисты «АТК» получили теоретические знания и отточили навыки оптимизации процессов компании.

«Фабрика процессов» — это бизнес-игра, которая в формате однодневного тренинга показывает участникам программы эффект от внедрения инструментов бережливого производства, — пояснил Андрей Носовской, руководитель проекта Регионального центра компетенций Приморского края.

Команда «АТК», участвовавшая в учебной программе, смогла решить проблемы, которые возникали в работе. Полученные знания вместе с экспертами РЦК использованы на предприятии.

«Реализуя проект, провели диагностику процесса организации контейнерных перевозок, определили проблемы, приводящие к увеличению сроков, разработали и реализовали мероприятия по устранению выявленных проблем», — отметила руководитель проекта Регионального центра компетенций Приморского края, Елена Солонская.

По словам сотрудников компании, эксперты РЦК помогли посмотреть на логистические процессы под другим углом и оптимизировать их, пересмотрев регламент работы. А организовать рабочее пространство помогло внедрение такого инструмента бережливого производства, как система 5С.

В итоге реализация проекта позволила компании сократить время организационных процессов грузоперевозки на 42 процента. А организованный с помощью эксперта РЦК мониторинг динамики перевозок грузов, позволяет выявлять отклонения и оперативно устранять возникающие проблемы. На предприятии отмечают также, что повысилась и производительность линейных сотрудников при взаимодействии отделов.

Отметим, за четыре года реализации национального проекта «Производительность труда» инструменты бережливого производства внедрили 78 предприятий Приморья. Нацпроект действует по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко с 2021 года.

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