В бережливом тренде: компании Приморья повышают эффективность с помощью нацпроекта

Когда нужна тонкая настройка рабочих процессов на помощь приморским предприятиям приходит Региональный центр компетенций. Четыре года РЦК является оператором национального проекта «Производительность труда» в Приморье, помогая бизнесу повысить эффективность своей работы. Причем пример внедрения программ в компаниях-участниках вызывает все больший интерес у бизнеса региона, и количество компаний, обращающихся в РЦК, постоянно увеличивается.