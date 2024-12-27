Задавил всех до одной: хищника-убийцу поймали в Приморье — видео

Лесной кот, занесенный в Красную книгу, известен своей скрытностью и пугливостью. Он обитает в лесах Приморья и находится под защитой в нескольких заповедниках. Этот хищник довольно редкий, но все же встречается в приморских лесах и может представлять угрозу для домашнего скота.