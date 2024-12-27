Задавил всех до одной: хищника-убийцу поймали в Приморье — видео

Posted 27 декабря, 01:33
Published 27 декабря, 01:33
Modified 27 декабря, 01:35
Updated 27 декабря, 01:35
Краснокнижный дальневосточный лесной кот, который задавил около 30 кур у жителя Владивостока в районе Седанки, был задержан. Хозяин кур обратился за помощью после того, как хищник устроил «кровавую пирушку» на его подворье.
Специалисты из заповедника «Земля леопарда» оперативно выехали на место и поймали животное.
Лесной кот, занесенный в Красную книгу, известен своей скрытностью и пугливостью. Он обитает в лесах Приморья и находится под защитой в нескольких заповедниках. Этот хищник довольно редкий, но все же встречается в приморских лесах и может представлять угрозу для домашнего скота.
В данный момент кот находится под наблюдением специалистов, которые решат его дальнейшую судьбу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который перебил всю птицу в хозяйстве жителя Приморья.