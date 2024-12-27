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Posted 27 декабря, 01:33

Published 27 декабря, 01:33

Modified 27 декабря, 01:35

Updated 27 декабря, 01:35

Опасного хищника, который задрал десятки кур, поймали в Приморте

Задавил всех до одной: хищника-убийцу поймали в Приморье — видео

27 декабря 2024, 01:33
Фото: 1MI.

Опасного хищника, который задрал десятки кур, поймали в Приморте

Сюжет
Безопасность
Лесной кот забрался на участок к жителю Приморья и задрал всех кур. Разбираться с хищником пришлось сотрудникам заповедника.

Краснокнижный дальневосточный лесной кот, который задавил около 30 кур у жителя Владивостока в районе Седанки, был задержан. Хозяин кур обратился за помощью после того, как хищник устроил «кровавую пирушку» на его подворье.

Специалисты из заповедника «Земля леопарда» оперативно выехали на место и поймали животное.

Видео: novosti_primorye25.

Лесной кот, занесенный в Красную книгу, известен своей скрытностью и пугливостью. Он обитает в лесах Приморья и находится под защитой в нескольких заповедниках. Этот хищник довольно редкий, но все же встречается в приморских лесах и может представлять угрозу для домашнего скота.

В данный момент кот находится под наблюдением специалистов, которые решат его дальнейшую судьбу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который перебил всю птицу в хозяйстве жителя Приморья.

Убийца залез в дом и перебил всех: житель Владивостока похоронил 30 своих воспитанниц
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