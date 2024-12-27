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Posted 27 декабря, 09:20

Published 27 декабря, 09:20

Modified 27 декабря, 09:20

Updated 27 декабря, 09:20

Жители Партизанска создали снежинку из машин

Жители Партизанска создали снежинку из машин

27 декабря 2024, 09:20
Фото: partizanskMR.
Сюжет
Автомобили
В Партизанске автолюбители проявили креативность и собрали свои машины, чтобы создать огромную снежинку и цифру «2025». Это новогоднее поздравление стало ярким событием для города.

Инициативная группа людей решила порадовать жителей и гостей города необычным проектом. Снежинка и цифры прекрасно смотрелись на фоне зимнего пейзажа и привлекли внимание прохожих.

Это не первый подобный проект местных жителей. Ранее они уже организовывали интересные композиции, такие как автоптичка и автоцветок. Такие инициативы показывают, что жители Партизанска умеют объединяться и творить.

#Новости#Общество#Партизанск#Автомобили#Приморский край#Снежинка
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