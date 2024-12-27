Жители Партизанска создали снежинку из машин

Posted 27 декабря, 09:20
Published 27 декабря, 09:20
Modified 27 декабря, 09:20
Updated 27 декабря, 09:20
Инициативная группа людей решила порадовать жителей и гостей города необычным проектом. Снежинка и цифры прекрасно смотрелись на фоне зимнего пейзажа и привлекли внимание прохожих.
Это не первый подобный проект местных жителей. Ранее они уже организовывали интересные композиции, такие как автоптичка и автоцветок. Такие инициативы показывают, что жители Партизанска умеют объединяться и творить.