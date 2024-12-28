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Posted 28 декабря, 03:25

Published 28 декабря, 03:25

Modified 28 декабря, 03:27

Updated 28 декабря, 03:27

Чествованием ветеранов завершает свой юбилейный год «Восточный Порт»

Чествованием ветеранов завершает свой юбилейный год «Восточный Порт»

28 декабря 2024, 03:25
Фото: АО «Восточный Порт».
Сюжет
Юбилей
25 сотрудников АО «Восточный Порт» получили звание «Ветеран морского порта» в юбилейном для предприятия 2024 году.

Это событие портовики решили отметить ярким и трогательным традиционным мероприятием — чествованием ветеранов. В торжественной обстановке заслуженным «восточникам» вручили награды за доблестный труд.

Фото: АО «Восточный Порт»

Чествование состоялось прямо накануне значимой для портовиков даты: 27 декабря 1973 года был открыт первый причал порта-гиганта на берегу бухты Врангеля. Состоялась погрузка первого теплохода под названием «Шадринск», вступил в работу производственно-погрузочный комплекс 1. С этого дня началась летопись трудовой деятельности крупнейшего на Дальнем Востоке стивидорного предприятия.

Ведомственные, краевые и корпоративные знаки отличия вручил работникам управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

«Мы упорно трудились и успели сделать немало: добились впечатляющих производственных результатов, отпраздновали 50-летие компании, установили рекорд России по количеству трудовых династий. Много было сделано для жителей поселка Врангель. И все это — благодаря вашему труду! Труду инженеров, тальманов, докеров-механизаторов, слесарей по ремонту оборудования, сменных механиков, специалистов бухгалтерского учета и других не менее важных для порта профессий. Звание „Ветерана морского порта“ — ваша заслуженная награда за честный, многолетний труд», — сказал Вадим Байбак.

Напомним, почетное звание «Ветеран морского порта „Восточный Порт“ было учреждено на предприятии в июне 1999 года. Оно присваивается женщинам, проработавшим в подразделениях компании 20 лет, и мужчинам, проработавшим 25 лет. Все работники, получившие это звание, имеют право на разовое материальное поощрение при выходе на пенсию и на получение льготных путевок в санатории и дома отдыха в рамках коллективного договора компании.

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