Чествованием ветеранов завершает свой юбилейный год «Восточный Порт»

Posted 28 декабря, 03:25
Published 28 декабря, 03:25
Modified 28 декабря, 03:27
Updated 28 декабря, 03:27
Это событие портовики решили отметить ярким и трогательным традиционным мероприятием — чествованием ветеранов. В торжественной обстановке заслуженным «восточникам» вручили награды за доблестный труд.
Чествование состоялось прямо накануне значимой для портовиков даты: 27 декабря 1973 года был открыт первый причал порта-гиганта на берегу бухты Врангеля. Состоялась погрузка первого теплохода под названием «Шадринск», вступил в работу производственно-погрузочный комплекс 1. С этого дня началась летопись трудовой деятельности крупнейшего на Дальнем Востоке стивидорного предприятия.
Ведомственные, краевые и корпоративные знаки отличия вручил работникам управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.
«Мы упорно трудились и успели сделать немало: добились впечатляющих производственных результатов, отпраздновали 50-летие компании, установили рекорд России по количеству трудовых династий. Много было сделано для жителей поселка Врангель. И все это — благодаря вашему труду! Труду инженеров, тальманов, докеров-механизаторов, слесарей по ремонту оборудования, сменных механиков, специалистов бухгалтерского учета и других не менее важных для порта профессий. Звание „Ветерана морского порта“ — ваша заслуженная награда за честный, многолетний труд», — сказал Вадим Байбак.
Напомним, почетное звание «Ветеран морского порта „Восточный Порт“ было учреждено на предприятии в июне 1999 года. Оно присваивается женщинам, проработавшим в подразделениях компании 20 лет, и мужчинам, проработавшим 25 лет. Все работники, получившие это звание, имеют право на разовое материальное поощрение при выходе на пенсию и на получение льготных путевок в санатории и дома отдыха в рамках коллективного договора компании.