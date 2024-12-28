Чествованием ветеранов завершает свой юбилейный год «Восточный Порт»

Напомним, почетное звание «Ветеран морского порта „Восточный Порт“ было учреждено на предприятии в июне 1999 года. Оно присваивается женщинам, проработавшим в подразделениях компании 20 лет, и мужчинам, проработавшим 25 лет. Все работники, получившие это звание, имеют право на разовое материальное поощрение при выходе на пенсию и на получение льготных путевок в санатории и дома отдыха в рамках коллективного договора компании.