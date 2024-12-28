Чиновники Дальнегорска «послали» жителей ждать дождя вместо уборки улиц

Особенно показательным стал случай с коллективным обращением жителей дома №6 по улице Советской, когда срок рассмотрения был необоснованно продлен более чем на 30 дней только потому, что требовалось получить информацию из соседнего кабинета. Другой вопиющий пример — ответ на жалобу о необходимости очистки дороги возле школы №25, когда чиновники предложили дождаться дождя для решения проблемы.