Чиновники Дальнегорска «послали» жителей ждать дождя вместо уборки улиц

Posted 28 декабря, 00:57
Published 28 декабря, 00:57
Modified 28 декабря, 01:05
Updated 28 декабря, 01:05
Местные чиновники не только затягивали рассмотрение жалоб, но и давали абсурдные ответы на обращения жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Особенно показательным стал случай с коллективным обращением жителей дома №6 по улице Советской, когда срок рассмотрения был необоснованно продлен более чем на 30 дней только потому, что требовалось получить информацию из соседнего кабинета. Другой вопиющий пример — ответ на жалобу о необходимости очистки дороги возле школы №25, когда чиновники предложили дождаться дождя для решения проблемы.
По результатам проверки в отношении заместителя главы администрации возбуждено административное дело. Кроме того, выяснилось, что глава городского округа лично не рассмотрел ни одного обращения граждан, а на официальном сайте администрации отсутствует обязательная информация о порядке приема населения, что также является нарушением федерального законодательства.
Примечательно, что проверка не обнаружила ни одного обращения, которое было бы рассмотрено лично главой городского округа. В связи с этим руководителю муниципалитета направлено требование об организации надлежащего учета и личной работы с обращениями граждан.