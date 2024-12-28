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Posted 28 декабря, 00:57

Published 28 декабря, 00:57

Modified 28 декабря, 01:05

Updated 28 декабря, 01:05

Чиновники Дальнегорска «послали» жителей ждать дождя вместо уборки улиц

Чиновники Дальнегорска «послали» жителей ждать дождя вместо уборки улиц

28 декабря 2024, 00:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Дальнегорск
В администрации Дальнегорского городского округа вскрыты вопиющие нарушения при работе с обращениями граждан. Среди самых абсурдных случаев — ответ жительнице города о том, что дорогу у школы №25 очистят только после дождя.

Местные чиновники не только затягивали рассмотрение жалоб, но и давали абсурдные ответы на обращения жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Особенно показательным стал случай с коллективным обращением жителей дома №6 по улице Советской, когда срок рассмотрения был необоснованно продлен более чем на 30 дней только потому, что требовалось получить информацию из соседнего кабинета. Другой вопиющий пример — ответ на жалобу о необходимости очистки дороги возле школы №25, когда чиновники предложили дождаться дождя для решения проблемы.

По результатам проверки в отношении заместителя главы администрации возбуждено административное дело. Кроме того, выяснилось, что глава городского округа лично не рассмотрел ни одного обращения граждан, а на официальном сайте администрации отсутствует обязательная информация о порядке приема населения, что также является нарушением федерального законодательства.

Примечательно, что проверка не обнаружила ни одного обращения, которое было бы рассмотрено лично главой городского округа. В связи с этим руководителю муниципалитета направлено требование об организации надлежащего учета и личной работы с обращениями граждан.

#Новости#Дальний Восток#Муниципалитет#Чиновники#Дальнегорск#Жалобы#Приморский край#Происшествия
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