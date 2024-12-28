Дом сгорел из-за замыкания: жуткий пожар случился в Дальнегорске

Posted 28 декабря, 05:52
Published 28 декабря, 05:52
Modified 28 декабря, 05:54
Updated 28 декабря, 05:54
Ночью на улице Арсеньева в Дальнегорске произошел пожар в частном доме, унесший жизнь 59-летней женщины. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. По предварительным данным, очаг пожара находился на веранде, где был удлинитель, что указывает на короткое замыкание электропроводки как основную причину.
МЧС России напоминает о важности регулярной проверки электрооборудования и установки пожарных извещателей для предотвращения подобных трагедий.
Специалисты советуют не перегружать сеть и доверять монтаж электропроводки профессионалам. В случае возникновения пожара необходимо немедленно обращаться за помощью к спасателям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о трагическом пожаре, который унес жизни двоих детей.