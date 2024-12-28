Дом сгорел из-за замыкания: жуткий пожар случился в Дальнегорске

Ночью на улице Арсеньева в Дальнегорске произошел пожар в частном доме, унесший жизнь 59-летней женщины. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. По предварительным данным, очаг пожара находился на веранде, где был удлинитель, что указывает на короткое замыкание электропроводки как основную причину.