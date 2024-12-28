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Posted 28 декабря, 05:52

Published 28 декабря, 05:52

Modified 28 декабря, 05:54

Updated 28 декабря, 05:54

Короткое замыкание стало причиной пожара в Дальнегорске, унесшего жизнь

Дом сгорел из-за замыкания: жуткий пожар случился в Дальнегорске

28 декабря 2024, 05:52
Фото: mchs_vdk.

Короткое замыкание стало причиной пожара в Дальнегорске, унесшего жизнь

Сюжет
Трагедия
В Дальнегорске произошел трагический пожар, в результате которого погибла 59-летняя женщина. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ночью на улице Арсеньева в Дальнегорске произошел пожар в частном доме, унесший жизнь 59-летней женщины. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. По предварительным данным, очаг пожара находился на веранде, где был удлинитель, что указывает на короткое замыкание электропроводки как основную причину.

Фото: mchs_vdk

МЧС России напоминает о важности регулярной проверки электрооборудования и установки пожарных извещателей для предотвращения подобных трагедий.

Специалисты советуют не перегружать сеть и доверять монтаж электропроводки профессионалам. В случае возникновения пожара необходимо немедленно обращаться за помощью к спасателям.

Ранее «Восток-Медиа» писало о трагическом пожаре, который унес жизни двоих детей.

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