Грабеж вместо праздника: гостей во Владивостоке встречают наглые аниматоры

Posted 28 декабря, 05:17
Published 28 декабря, 05:17
Modified 28 декабря, 05:19
Updated 28 декабря, 05:19
На площади Владивостока открылся сказочный новогодний городок, однако вместе с ним появились аниматоры. По словам очевидцев, они требуют 500 рублей за фото, сделанное на телефон самого клиента. Некоторые из них начинают навязываться после отказа, ставя людей перед фактом оплаты.
Администрация Владивостока опровергла наличие платных аниматоров и подчеркнула, что требование заплатить за фото является недопустимым, особенно если молодые люди сами пристают к гостям. В случае столкновения с такими аниматорами рекомендуется обращаться к охране или полиции, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке открыли уникальную локацию к праздникам.