Грабеж вместо праздника: гостей во Владивостоке встречают наглые аниматоры

Администрация Владивостока опровергла наличие платных аниматоров и подчеркнула, что требование заплатить за фото является недопустимым, особенно если молодые люди сами пристают к гостям. В случае столкновения с такими аниматорами рекомендуется обращаться к охране или полиции, чтобы избежать неприятных ситуаций.