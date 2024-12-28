vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 05:17

Published 28 декабря, 05:17

Modified 28 декабря, 05:19

Updated 28 декабря, 05:19

Во Владивостоке аниматоры вымогают деньги за фото на фоне новогоднего городка

Грабеж вместо праздника: гостей во Владивостоке встречают наглые аниматоры

28 декабря 2024, 05:17
Фото: 1MI.

Во Владивостоке аниматоры вымогают деньги за фото на фоне новогоднего городка

Сюжет
Полиция
В новогоднем городке Владивостока аниматоры начали вымогать деньги за фотографии, сделанные на телефоны прохожих. Администрация города заявляет, что такие действия недопустимы.

На площади Владивостока открылся сказочный новогодний городок, однако вместе с ним появились аниматоры. По словам очевидцев, они требуют 500 рублей за фото, сделанное на телефон самого клиента. Некоторые из них начинают навязываться после отказа, ставя людей перед фактом оплаты.

Видео: Svodka25.

Администрация Владивостока опровергла наличие платных аниматоров и подчеркнула, что требование заплатить за фото является недопустимым, особенно если молодые люди сами пристают к гостям. В случае столкновения с такими аниматорами рекомендуется обращаться к охране или полиции, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке открыли уникальную локацию к праздникам.

Осталось всего несколько недель: уникальное место открыли в Приморье — но ненадолго
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Праздники#Администрация#Грабеж#Полиция#Охрана#Приморский край#Новогодний городок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика