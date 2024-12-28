Холод и снег ударят по Приморью: синоптики рассказали о погоде на 29 декабря

Posted 28 декабря, 09:38
Published 28 декабря, 09:38
Modified 28 декабря, 09:40
Updated 28 декабря, 09:40
Завтра, 29 декабря, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, на побережье местами сильный. Температура воздуха ночью составит -8…-33°C, а днем -4…-16°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура ночью -11…-13°C, днем -6…-8°C. В Уссурийске также без осадков, температура ночью -15…-17°C, днем -5…-7°C. Находка встретит день с переменной облачностью и температурой от -10 до -7°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о самой холодной декабрьской ночи в Приморье.