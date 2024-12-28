Холод и снег ударят по Приморью: синоптики рассказали о погоде на 29 декабря

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура ночью -11…-13°C, днем -6…-8°C. В Уссурийске также без осадков, температура ночью -15…-17°C, днем -5…-7°C. Находка встретит день с переменной облачностью и температурой от -10 до -7°C.