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Posted 28 декабря, 09:38

Published 28 декабря, 09:38

Modified 28 декабря, 09:40

Updated 28 декабря, 09:40

Холод и снег ударят по Приморью: синоптики рассказали о погоде на 29 декабря

Холод и снег ударят по Приморью: синоптики рассказали о погоде на 29 декабря

28 декабря 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
В Приморье 29 декабря ожидается погода под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Местами возможен небольшой снег, ветер северо-западный, температура воздуха ночью -8…-33°C, днем -4…-16°C.

Завтра, 29 декабря, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, на побережье местами сильный. Температура воздуха ночью составит -8…-33°C, а днем -4…-16°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура ночью -11…-13°C, днем -6…-8°C. В Уссурийске также без осадков, температура ночью -15…-17°C, днем -5…-7°C. Находка встретит день с переменной облачностью и температурой от -10 до -7°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о самой холодной декабрьской ночи в Приморье.

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