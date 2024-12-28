Кофе будет дорожать — чем заменить любимый напиток

В 2025 году стоимость кофе в российских магазинах может вырасти до 30%. Подробнее об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Экономист отметил в беседе с «МН», что связано это с неблагоприятными погодными условиями в Бразилии и Вьетнаме. В частности, аномальные периоды засухи и дождей повлияли на рост цен на арабику и на робусту. Уже сейчас цены начали постепенно расти. Так, по данным аналитической платформы «Чек Индекс», средняя стоимость банки кофе в 2024 году увеличилась на 13% и составила 457 рублей.