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Posted 28 декабря, 08:16

Published 28 декабря, 08:16

Modified 28 декабря, 08:18

Updated 28 декабря, 08:18

Кофе будет дорожать — чем заменить любимый напиток

Кофе будет дорожать — чем заменить любимый напиток

28 декабря 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney. Кофе будет дорожать — чем заменить любимый напиток
Эксперты прогнозируют, что кофе в 2025 году подорожает на 25–30%. Диетологи советуют не унывать и выбрать другие напитки, которые бодрят не хуже кофе и к тому же полезней для здоровья.

В 2025 году стоимость кофе в российских магазинах может вырасти до 30%. Подробнее об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Экономист отметил в беседе с «МН», что связано это с неблагоприятными погодными условиями в Бразилии и Вьетнаме. В частности, аномальные периоды засухи и дождей повлияли на рост цен на арабику и на робусту. Уже сейчас цены начали постепенно расти. Так, по данным аналитической платформы «Чек Индекс», средняя стоимость банки кофе в 2024 году увеличилась на 13% и составила 457 рублей.

Для многих такая перспектива ставит вопрос: а есть ли достойные альтернативы кофе? Оказывается, на рынке можно найти напитки, которые не только не уступают кофе по вкусу, но и обходятся значительно дешевле. От ароматного цикория до модных матча-латте — мы собрали для вас варианты, которые помогут сохранить привычный утренний ритуал и сберечь семейный бюджет.

Цикорий

Самая известная альтернатива кофе, известная еще с советских времен. Эти напитки похожи по вкусу, но в отличие от оригинала цикорий обладает не стимулирующим, а, напротив, расслабляющим действием. Зато у цикория множество других полезных качеств.

Во-первых, цикорий не содержит кофеина, который противопоказан при ряде хронических заболеваний и острых состояний.

Во-вторых, корень цикория содержит природный пребиотик — инулин. Это вещество улучшает пищеварительные процессы и обмен веществ, укрепляет защитные силы организма, предотвращает анемию.

Кроме того, стоимость цикория вполне доступна — от 70 руб. за 100 г.

Цикорий — самая известная альтернатива кофе, известная еще с советских времен
Цикорий — самая известная альтернатива кофе, известная еще с советских времен. Фото: Изображение Midjourney

Ячменный кофе

Аромат и вкус этого напитка лишь отдаленно напоминает настоящий кофе. Но японцы давно уже предпочитают именно ячменный кофе, поскольку он невероятно полезен:

  • содержит большое количество витаминов, белков, полезной клетчатки;
  • понижает уровень сахара в крови;
  • предотвращает респираторные заболевания;
  • улучшает пищеварительные процессы;
  • обладает антиоксидантными свойствами.

Ячменный кофе можно пить даже детям и беременным женщинам. Его варят в турке или кофемашине.

Японцы давно уже предпочитают именно ячменный кофе, поскольку он невероятно полезен
Японцы давно уже предпочитают именно ячменный кофе, поскольку он невероятно полезен. Фото: 1MI

Золотое молоко

Этот напиток еще называют «латте из куркумы», поскольку он напоминает по вкусу кофе с молоком и дает тот самый бодрящий и освежающий эффект.

Напиток невероятно популярен в Индии и в европейских странах среди приверженцев правильного питания. Его можно сварить в турке, путем кипячения молока с добавлением куркумы, имбиря, корицы и других специй. Готовые наборы для приготовления «золотого молока» можно купить в магазинах и на маркетплейсах.

Золотое молоко еще называют «латте из куркумы», поскольку он напоминает по вкусу кофе с молоком
Золотое молоко еще называют «латте из куркумы», поскольку он напоминает по вкусу кофе с молоком. Фото: Изображение Midjourney

Кофе из желудей

Желудевый кофе немного напоминает настоящий, поскольку имеет схожий горьковатый запах и терпковатые нотки. Он одно время был очень распространен в европейских странах и в России.

Напиток полезен для ЖКТ, обладает антибактериальным эффектом, отлично тонизирует, содержит все витамины группы В и микроэлементы. Рекомендуется при сахарном диабете, гипертонии, болезнях дыхательных путей.

Желудевый кофе немного напоминает настоящий, поскольку имеет схожий горьковатый запах и терпковатые нотки
Желудевый кофе немного напоминает настоящий, поскольку имеет схожий горьковатый запах и терпковатые нотки. Фото: Изображение Midjourney

Зеленый чай

Лучшей заменой кофе диетологи считают зеленый чай. В напитке большое количество кофеина, поэтому он поможет получить необходимый заряд бодрости и активности. Однако зеленый чай более полезен и считается самым целебным среди всех видов чаев.

Напиток улучшает мозговую деятельность, стимулирует обменные процессы, снижает стресс, замедляет процесс старения клеток, выводит токсины и вредные вещества, обладает антимикробными и антиоксидантными свойствами.

Лучшей заменой кофе диетологи считают зеленый чай
Лучшей заменой кофе диетологи считают зеленый чай. Фото: Изображение Midjourney

Кофейные миксы

В качестве замены можно попробовать кофейные напитки из различных растительных компонентов. Они изготавливаются из измельченных орехов, кореньев, ягод, обжаренных трав.

Все они в той или степени похожи на кофе. Производители специально миксуют ингредиенты таким образом, чтобы напиток получился по вкусу сходным с оригиналом.

Кофейные миксы обладают тонизирующим и бодрящим эффектом, улучшают пищеварение и обменные процессы, помогают противостоять стрессам, повышают выносливость и защитные силы организма.

Однако при выборе миксов следует обращать внимание на состав и противопоказания. Некоторые ингредиенты противопоказаны при определенных заболеваниях или могут быть несовместимы с приемом лекарств.

В качестве замены можно попробовать кофейные миксы, они изготавливаются из измельченных орехов, кореньев, ягод, обжаренных трав
В качестве замены можно попробовать кофейные миксы, они изготавливаются из измельченных орехов, кореньев, ягод, обжаренных трав. Фото: Изображение Midjourney
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