Кофе будет дорожать — чем заменить любимый напиток

Posted 28 декабря, 08:16
Published 28 декабря, 08:16
Modified 28 декабря, 08:18
Updated 28 декабря, 08:18
В 2025 году стоимость кофе в российских магазинах может вырасти до 30%. Подробнее об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Экономист отметил в беседе с «МН», что связано это с неблагоприятными погодными условиями в Бразилии и Вьетнаме. В частности, аномальные периоды засухи и дождей повлияли на рост цен на арабику и на робусту. Уже сейчас цены начали постепенно расти. Так, по данным аналитической платформы «Чек Индекс», средняя стоимость банки кофе в 2024 году увеличилась на 13% и составила 457 рублей.
Для многих такая перспектива ставит вопрос: а есть ли достойные альтернативы кофе? Оказывается, на рынке можно найти напитки, которые не только не уступают кофе по вкусу, но и обходятся значительно дешевле. От ароматного цикория до модных матча-латте — мы собрали для вас варианты, которые помогут сохранить привычный утренний ритуал и сберечь семейный бюджет.
Самая известная альтернатива кофе, известная еще с советских времен. Эти напитки похожи по вкусу, но в отличие от оригинала цикорий обладает не стимулирующим, а, напротив, расслабляющим действием. Зато у цикория множество других полезных качеств.
Во-первых, цикорий не содержит кофеина, который противопоказан при ряде хронических заболеваний и острых состояний.
Во-вторых, корень цикория содержит природный пребиотик — инулин. Это вещество улучшает пищеварительные процессы и обмен веществ, укрепляет защитные силы организма, предотвращает анемию.
Кроме того, стоимость цикория вполне доступна — от 70 руб. за 100 г.
Аромат и вкус этого напитка лишь отдаленно напоминает настоящий кофе. Но японцы давно уже предпочитают именно ячменный кофе, поскольку он невероятно полезен:
Ячменный кофе можно пить даже детям и беременным женщинам. Его варят в турке или кофемашине.
Этот напиток еще называют «латте из куркумы», поскольку он напоминает по вкусу кофе с молоком и дает тот самый бодрящий и освежающий эффект.
Напиток невероятно популярен в Индии и в европейских странах среди приверженцев правильного питания. Его можно сварить в турке, путем кипячения молока с добавлением куркумы, имбиря, корицы и других специй. Готовые наборы для приготовления «золотого молока» можно купить в магазинах и на маркетплейсах.
Желудевый кофе немного напоминает настоящий, поскольку имеет схожий горьковатый запах и терпковатые нотки. Он одно время был очень распространен в европейских странах и в России.
Напиток полезен для ЖКТ, обладает антибактериальным эффектом, отлично тонизирует, содержит все витамины группы В и микроэлементы. Рекомендуется при сахарном диабете, гипертонии, болезнях дыхательных путей.
Лучшей заменой кофе диетологи считают зеленый чай. В напитке большое количество кофеина, поэтому он поможет получить необходимый заряд бодрости и активности. Однако зеленый чай более полезен и считается самым целебным среди всех видов чаев.
Напиток улучшает мозговую деятельность, стимулирует обменные процессы, снижает стресс, замедляет процесс старения клеток, выводит токсины и вредные вещества, обладает антимикробными и антиоксидантными свойствами.
В качестве замены можно попробовать кофейные напитки из различных растительных компонентов. Они изготавливаются из измельченных орехов, кореньев, ягод, обжаренных трав.
Все они в той или степени похожи на кофе. Производители специально миксуют ингредиенты таким образом, чтобы напиток получился по вкусу сходным с оригиналом.
Кофейные миксы обладают тонизирующим и бодрящим эффектом, улучшают пищеварение и обменные процессы, помогают противостоять стрессам, повышают выносливость и защитные силы организма.
Однако при выборе миксов следует обращать внимание на состав и противопоказания. Некоторые ингредиенты противопоказаны при определенных заболеваниях или могут быть несовместимы с приемом лекарств.