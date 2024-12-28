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Posted 28 декабря, 07:57

Published 28 декабря, 07:57

Modified 28 декабря, 07:59

Updated 28 декабря, 07:59

Крабики в нефти: спасатели из Приморья помогают чистить пляжи от мазута в Анапе

Крабики в нефти: спасатели из Приморья помогают чистить пляжи от мазута в Анапе

28 декабря 2024, 07:57
Фото: dvfu.
Сюжет
Авария
Студенты ДВФУ отправились на Чёрное море, чтобы помочь ликвидировать последствия экологической катастрофы.

Студенты-спасатели из ДВФУ Владислав Гвоздев и Данила Пацук отправились в Анапу для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вызванного крушением танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе.

Их задача — очистить побережье Черного моря и помочь пострадавшим животным.

Видео: novosti_primorye25.

Разлив нефтепродуктов уже затронул значительную площадь, и волонтеры активно участвуют в уборке.

Студенты присоединились к усилиям по восстановлению экосистемы региона. Они намерены внести свой вклад в спасение природы и животных, оказавшихся в бедственном положении.

#Новости#Общество#Видео#Приморский край#Авария#Приморье#Происшествия
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