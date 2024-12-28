Крабики в нефти: спасатели из Приморья помогают чистить пляжи от мазута в Анапе

Posted 28 декабря, 07:57
Published 28 декабря, 07:57
Modified 28 декабря, 07:59
Updated 28 декабря, 07:59
Студенты-спасатели из ДВФУ Владислав Гвоздев и Данила Пацук отправились в Анапу для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вызванного крушением танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе.
Их задача — очистить побережье Черного моря и помочь пострадавшим животным.
Разлив нефтепродуктов уже затронул значительную площадь, и волонтеры активно участвуют в уборке.
Студенты присоединились к усилиям по восстановлению экосистемы региона. Они намерены внести свой вклад в спасение природы и животных, оказавшихся в бедственном положении.