Машины в хлам, вся улица в железе: жесткая авария случилась во Владивостоке

Posted 28 декабря, 06:57
Published 28 декабря, 06:57
Modified 28 декабря, 06:59
Updated 28 декабря, 06:59
На улице Адмирала Юмашева, 38 во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Водитель Toyota Cresta не выдержал безопасную дистанцию и врезался в заднюю часть Toyota Aqua, которая от удара была отброшена на Toyota Harrier.
После столкновения водитель Cresta и его пассажир покинули место происшествия, что вызвало беспокойство у свидетелей.
Полиция начала расследование инцидента и призывает очевидцев сообщать информацию о произошедшем. В результате аварии никто не пострадал.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП с участием сразу трех автобусов во Владивостоке.