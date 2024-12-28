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Posted 28 декабря, 06:57

Published 28 декабря, 06:57

Modified 28 декабря, 06:59

Updated 28 декабря, 06:59

Машины в хлам, вся улица в железе: жесткая авария случилась во Владивостоке

Машины в хлам, вся улица в железе: жесткая авария случилась во Владивостоке

28 декабря 2024, 06:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Серьезное ДТП случилось на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке ночью. Три машины получили повреждения.

На улице Адмирала Юмашева, 38 во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Водитель Toyota Cresta не выдержал безопасную дистанцию и врезался в заднюю часть Toyota Aqua, которая от удара была отброшена на Toyota Harrier.

После столкновения водитель Cresta и его пассажир покинули место происшествия, что вызвало беспокойство у свидетелей.

Фото: DPS VL

Полиция начала расследование инцидента и призывает очевидцев сообщать информацию о произошедшем. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП с участием сразу трех автобусов во Владивостоке.

Сразу три автобуса попали в ДТП и перекрыли перекресток во Владивостоке
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#Новости#Общество#Владивосток#Полиция#Автомобили#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия#Правила дорожного движения
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