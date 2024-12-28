Мороз до -36°С и снег: суровую погоду ожидают в Приморье

В воскресенье, 29 декабря, ожидается смещение высотной ложбины, что приведет к небольшому снегу. Температура повысится на 1—4 градуса. В конце месяца над Японским морем пройдет циклон, который принесет облачность и небольшой снег в южную половину края. Во Владивостоке также ожидается безосадочная погода с температурой от -7 до -12 °C.