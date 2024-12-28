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Posted 28 декабря, 02:46

Published 28 декабря, 02:46

Modified 28 декабря, 02:48

Updated 28 декабря, 02:48

Мороз до -36°С и снег: суровую погоду ожидают в Приморье

Мороз до -36°С и снег: суровую погоду ожидают в Приморье

28 декабря 2024, 02:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В Приморском крае под влиянием циклона прошел небольшой снег, а температура воздуха колебалась от -8 до -36 °C. В ближайшие дни осадки маловероятны, но в воскресенье ожидается новый снег.

Вчера, 27 декабря, в центральных районах Приморского края под воздействием тыловой части охотоморского циклона прошел небольшой снег. Максимальная температура составила -8…-16 °C, на юго-западе -4…-7 °C. Ночью усилился антициклон, и температура понизилась до -14…-21 °C. На севере она достигала -22…-27 °C, а на юго-востоке — до -30…-36 °C. Сегодня осадки маловероятны, температура останется на уровне вчерашнего дня.

В воскресенье, 29 декабря, ожидается смещение высотной ложбины, что приведет к небольшому снегу. Температура повысится на 1—4 градуса. В конце месяца над Японским морем пройдет циклон, который принесет облачность и небольшой снег в южную половину края. Во Владивостоке также ожидается безосадочная погода с температурой от -7 до -12 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о самой холодной ночи, которая началась в Приморье в декабре.

Самая холодная ночь декабря в Приморье: морозы до -35°C
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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Температура#Циклон#Холод#Снег#Приморский край#Приморье#Японское море#Антициклон
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