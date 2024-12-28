Мороз до -36°С и снег: суровую погоду ожидают в Приморье

Posted 28 декабря, 02:46
Published 28 декабря, 02:46
Modified 28 декабря, 02:48
Updated 28 декабря, 02:48
Вчера, 27 декабря, в центральных районах Приморского края под воздействием тыловой части охотоморского циклона прошел небольшой снег. Максимальная температура составила -8…-16 °C, на юго-западе -4…-7 °C. Ночью усилился антициклон, и температура понизилась до -14…-21 °C. На севере она достигала -22…-27 °C, а на юго-востоке — до -30…-36 °C. Сегодня осадки маловероятны, температура останется на уровне вчерашнего дня.
В воскресенье, 29 декабря, ожидается смещение высотной ложбины, что приведет к небольшому снегу. Температура повысится на 1—4 градуса. В конце месяца над Японским морем пройдет циклон, который принесет облачность и небольшой снег в южную половину края. Во Владивостоке также ожидается безосадочная погода с температурой от -7 до -12 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о самой холодной ночи, которая началась в Приморье в декабре.