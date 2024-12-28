Нашли и заставят ответить: социально опасный бизнесмен работал в Приморье

Posted 28 декабря, 01:41
Published 28 декабря, 01:41
Modified 28 декабря, 01:43
Updated 28 декабря, 01:43
В Артеме предпринимателя привлекли к ответственности за продажу алкоголя ночью.
Установлено, что он нарушил антиалкогольное законодательство, реализуя спиртосодержащую продукцию в магазине на Тихоокеанской в ночное время.
Участковый уполномоченный полиции выявил факт незаконной продажи спиртного в магазине. Предприниматель нарушил закон Приморского края о регулировании розничной продажи алкогольной продукции.
В результате, на него составили административный протокол по части 3 статьи 14.16 Ко АП РФ. Дело направлено в мировой суд для рассмотрения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подпольную «наливайку» нашли на популярном пляже в Приморском крае.