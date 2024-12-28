vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 01:41

Published 28 декабря, 01:41

Modified 28 декабря, 01:43

Updated 28 декабря, 01:43

Незаконную ночную «наливайку» закрыли в Приморье

Нашли и заставят ответить: социально опасный бизнесмен работал в Приморье

28 декабря 2024, 01:41
Фото: 1MI.

Незаконную ночную «наливайку» закрыли в Приморье

Сюжет
Алкоголь
В Артеме Приморского края полицейские привлекли к ответственности 43-летнего предпринимателя.

В Артеме предпринимателя привлекли к ответственности за продажу алкоголя ночью.

Установлено, что он нарушил антиалкогольное законодательство, реализуя спиртосодержащую продукцию в магазине на Тихоокеанской в ночное время.

Участковый уполномоченный полиции выявил факт незаконной продажи спиртного в магазине. Предприниматель нарушил закон Приморского края о регулировании розничной продажи алкогольной продукции.

В результате, на него составили административный протокол по части 3 статьи 14.16 Ко АП РФ. Дело направлено в мировой суд для рассмотрения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подпольную «наливайку» нашли на популярном пляже в Приморском крае.

Незаконную «наливайку» накрыли на популярном пляже в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Машина в хлам, водитель в реанимации: обстоятельства жуткого ДТП выясняют в ПриморьеЖильем обеспечат тысячи людей: Приморье идет на рекорд в строительствеКорюшка теперь деликатес? Цены на рыбу шокировали жителей Приморья — фото
#Новости#Алкоголь#Магазин#Бизнесмен#Незаконная продажа#Приморский край#Артем#Приморье#Происшествия#Административный протокол
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика