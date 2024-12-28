Новогодний беспредел: компания захватила подъезд и ёлку во Владивостоке — видео

Posted 28 декабря, 00:41
Published 28 декабря, 00:41
Modified 28 декабря, 01:06
Updated 28 декабря, 01:06
Группа из 5-6 человек полностью игнорировала просьбы жильцов покинуть помещение. На замечания заведующей дома и пожилых соседей хулиганы отвечали нецензурной бранью. О ночных злоключениях жильцы рассказали в своём видеоролике.
В результате инцидента в подъезде остались разбросанный мусор, окурки и выломанное оконное стекло.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в самом центре Владивостока развернулась безобразная драка. Правоохранители вмешались в дело, обнаружив соответствующую видеозапись в социальных сетях.