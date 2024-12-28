Новогодний беспредел: компания захватила подъезд и ёлку во Владивостоке — видео

Сюжет Алкоголь

В одном из домов на Народном проспекте, компания молодых людей устроила шумную вечеринку прямо на лестничной площадке пятого этажа. Незваные гости не только распивали алкоголь и слушали громкую музыку, но и похитили новогоднюю ёлку, стулья и палас.

Группа из 5-6 человек полностью игнорировала просьбы жильцов покинуть помещение. На замечания заведующей дома и пожилых соседей хулиганы отвечали нецензурной бранью. О ночных злоключениях жильцы рассказали в своём видеоролике. В результате инцидента в подъезде остались разбросанный мусор, окурки и выломанное оконное стекло. Ранее «Восток-Медиа» писало, что в самом центре Владивостока развернулась безобразная драка. Правоохранители вмешались в дело, обнаружив соответствующую видеозапись в социальных сетях. Драка развернулась в самом центре Владивостока — участников задержали Узнать подробнее