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Posted 28 декабря, 00:41

Published 28 декабря, 00:41

Modified 28 декабря, 01:06

Updated 28 декабря, 01:06

Новогодний беспредел: компания захватила подъезд и ёлку во Владивостоке — видео

Новогодний беспредел: компания захватила подъезд и ёлку во Владивостоке — видео

28 декабря 2024, 00:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Алкоголь
В одном из домов на Народном проспекте, компания молодых людей устроила шумную вечеринку прямо на лестничной площадке пятого этажа. Незваные гости не только распивали алкоголь и слушали громкую музыку, но и похитили новогоднюю ёлку, стулья и палас.

Группа из 5-6 человек полностью игнорировала просьбы жильцов покинуть помещение. На замечания заведующей дома и пожилых соседей хулиганы отвечали нецензурной бранью. О ночных злоключениях жильцы рассказали в своём видеоролике.

В результате инцидента в подъезде остались разбросанный мусор, окурки и выломанное оконное стекло.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в самом центре Владивостока развернулась безобразная драка. Правоохранители вмешались в дело, обнаружив соответствующую видеозапись в социальных сетях.

Драка развернулась в самом центре Владивостока — участников задержали
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#Новости#Владивосток#Алкоголь#Мусор#Музыка#Приморский край#Восток-Медиа#Происшествия#Инцидент
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