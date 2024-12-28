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Posted 28 декабря, 10:55

Published 28 декабря, 10:55

Modified 28 декабря, 11:07

Updated 28 декабря, 11:07

Праздник с доставкой под окна: праздничную елку поставили прямо во дворе в Приморье

Праздник с доставкой под окна: праздничную елку поставили прямо во дворе в Приморье

28 декабря 2024, 10:55
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Новый год
Во дворе одного из домов Владивостока состоялось открытие новогодней ёлки, украшенной яркой иллюминацией.

Во Владивостоке во дворе одной из жилых многоэтажек появилось необычное праздничное украшение. Там поставили новогоднюю ёлку, украшенную яркой иллюминацией.

Фото: vostokmedia.com

Ёлка была украшена не только огнями, но и оригинальными игрушками, что привлекло внимание как детей, так и взрослых.

Местные жители отметили, что такая инициатива подняла настроение в зимние дни. Недовольны остались только жильцы квартир на первом этаже: от светящих в окно гирлянд, по их словам, не спасают ни одни шторы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появилось на главной площади Владивостока.

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#Новости#Общество#Новый год#Уссурийск#Приморский край#Приморье
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