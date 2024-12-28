Праздник с доставкой под окна: праздничную елку поставили прямо во дворе в Приморье

Posted 28 декабря, 10:55
Published 28 декабря, 10:55
Modified 28 декабря, 11:07
Updated 28 декабря, 11:07
Во Владивостоке во дворе одной из жилых многоэтажек появилось необычное праздничное украшение. Там поставили новогоднюю ёлку, украшенную яркой иллюминацией.
Ёлка была украшена не только огнями, но и оригинальными игрушками, что привлекло внимание как детей, так и взрослых.
Местные жители отметили, что такая инициатива подняла настроение в зимние дни. Недовольны остались только жильцы квартир на первом этаже: от светящих в окно гирлянд, по их словам, не спасают ни одни шторы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появилось на главной площади Владивостока.