Предновогодний бум: ТОП-5 самых востребованных услуг в Приморье — что заказывают чаще

Posted 28 декабря, 01:03
Published 28 декабря, 01:03
Modified 28 декабря, 01:05
Updated 28 декабря, 01:05
По данным прессслужбы «Авито», в топ самых востребованных категорий в декабре вошли грузоперевозки, услуги красоты и здоровья, а также деловые услуги. Заметный рост также показали складские услуги (+24%), IT, дизайн и маркетинг (+13%), а строительные работы прибавили 10%.
Кстати, одной из диковинных услуг, как удалось выяснить редакции, для Владивостока оказалось предложение нарядить ёлку за деньги. Для самых занятых жителей города, декоратор предлагает намотать крайне трудоёмкую работу по наматыванию гирлянды типа «Роса» на ёлку за счастливых трудоголиков.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что спрос на краткосрочную аренду к новогодним праздникам в Приморье вырос в три раза. Снять загородный домик для отдыха обойдется в среднем в 10 тысяч рублей.