Предновогодний бум: ТОП-5 самых востребованных услуг в Приморье — что заказывают чаще

Спрос на услуги перед Новым годом в Приморье взлетел на 70%

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В преддверии новогодних праздников жители Приморского края активно обращаются за различными услугами, причем общий спрос за год вырос на 70%. Наибольший рост в декабре показали услуги компьютерной помощи, увеличившись на 65%, а также создание портретов и ёлочных композиций — плюс 39%.