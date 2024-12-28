Приморские «моржи» покорили международные соревнования по зимнему плаванию (6+)

Posted 28 декабря, 04:11
Published 28 декабря, 04:11
Modified 28 декабря, 04:13
Updated 28 декабря, 04:13
Шестой краевой фестиваль «Закалённая Россия — сильная страна» (6+) прошел 21 декабря на пляже «Юбилейный» во Владивостоке, став частью всероссийской акции, которая традиционно охватывает страну от Камчатки до Калининграда. Мероприятие привлекло внушительную делегацию из КНР — около 80 спортсменов из 10 провинций приняли участие в соревнованиях. Несмотря на экстремальные условия — температуру воды +0,1°C и ощущаемую температуру воздуха -18°C — спортсмены демонстрировали высокое мастерство в различных дисциплинах.
«Наши спортсмены доминировали практически во всех дисциплинах. В день соревнований температура воды была всего около +0,1°C, температура воздуха по термометру — около -10°C, но из-за северного ветра ощущалась как -18°C», — рассказал руководитель Федерации зимнего плавания Приморского края и Центра зимнего плавания «Косатка ДВ», мастер спорта России международного класса Олег Докучаев.
В рамках «Российско-Китайского международного Гран-при „Владивосток-2024“ участники состязались в заплывах вольным стилем, брассом и эстафетах. Серебро досталось команде из Шэньяна (провинция Ляонин), а бронзу завоевали спортсмены из Дацина (провинция Хэйлунцзян). Уже через два дня приморская команда отправилась на соревнования в Китай.
«Команда „Косатка ДВ — Порт Вера“ в городе Дунин уверенно завоевала первое общекомандное место. Наши спортсмены смогли завоевать все первые места в личных зачетах. Соревновались на дистанциях 25 метров вольным стилем и 25 метров брассом», — добавил Олег Докучаев.
Фестиваль также способствовал укреплению международных спортивных связей — было подписано соглашение о развитии зимнего плавания между Приморьем и китайскими провинциями.
«Весь этот год приморские любители зимнего плавания показывали очень высокие результаты на соревнованиях различных уровней и фестивалях. Это, безусловно, вызывает особую гордость „за наших“. И очень здорово, что календарный год завершается таким ярким спортивным событием, которое, безусловно, привлекает внимание других людей и в особенности подрастающего поколения. Впереди всех ждет продолжительный новый сезон, и на него уже есть большие планы, поэтому желаем приморским спортсменам из команды „Косатка ДВ“ новых побед, достойных результатов и еще больше сторонников, разделяющих ценности здорового образа жизни», — отметили в ООО «Порт „Вера“.
Впереди у приморской сборной насыщенный график: выступления на международных соревнованиях в Муданьцзяне и Дуньхуа, а также участие в первом этапе Кубка России (6+) по зимнему плаванию в Иваново. Традиции закаливания в Приморье имеют глубокие корни, начиная с 40-х годов прошлого века, когда был основан первый клуб «Моржи».
Морской терминал «Порт „Вера“ является постоянным стратегическим партнером Федерации зимнего плавания Приморского края. Предприятие активно инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры и организацию досуга на территории своего присутствия, способствуя популяризации здорового образа жизни среди местного населения. Share Rewrite