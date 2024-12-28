vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 04:11

Published 28 декабря, 04:11

Modified 28 декабря, 04:13

Updated 28 декабря, 04:13

Приморские «моржи» покорили международные соревнования по зимнему плаванию (6+)

Приморские «моржи» покорили международные соревнования по зимнему плаванию (6+)

28 декабря 2024, 04:11
Фото: предоставлено Федерацией зимнего плавания Приморского края.
Сюжет
Спорт
В столице Приморья состоялся масштабный фестиваль зимнего плавания (6+), собравший около 500 участников из России и Китая. Приморская команда «Косатка ДВ — Порт Вера» продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав первое место в общекомандном зачете.

Шестой краевой фестиваль «Закалённая Россия — сильная страна» (6+) прошел 21 декабря на пляже «Юбилейный» во Владивостоке, став частью всероссийской акции, которая традиционно охватывает страну от Камчатки до Калининграда. Мероприятие привлекло внушительную делегацию из КНР — около 80 спортсменов из 10 провинций приняли участие в соревнованиях. Несмотря на экстремальные условия — температуру воды +0,1°C и ощущаемую температуру воздуха -18°C — спортсмены демонстрировали высокое мастерство в различных дисциплинах.

«Наши спортсмены доминировали практически во всех дисциплинах. В день соревнований температура воды была всего около +0,1°C, температура воздуха по термометру — около -10°C, но из-за северного ветра ощущалась как -18°C», — рассказал руководитель Федерации зимнего плавания Приморского края и Центра зимнего плавания «Косатка ДВ», мастер спорта России международного класса Олег Докучаев.
Фото: предоставлено Федерацией зимнего плавания Приморского края

В рамках «Российско-Китайского международного Гран-при „Владивосток-2024“ участники состязались в заплывах вольным стилем, брассом и эстафетах. Серебро досталось команде из Шэньяна (провинция Ляонин), а бронзу завоевали спортсмены из Дацина (провинция Хэйлунцзян). Уже через два дня приморская команда отправилась на соревнования в Китай.

«Команда „Косатка ДВ — Порт Вера“ в городе Дунин уверенно завоевала первое общекомандное место. Наши спортсмены смогли завоевать все первые места в личных зачетах. Соревновались на дистанциях 25 метров вольным стилем и 25 метров брассом», — добавил Олег Докучаев.
Фото: предоставлено Федерацией зимнего плавания Приморского края

Фестиваль также способствовал укреплению международных спортивных связей — было подписано соглашение о развитии зимнего плавания между Приморьем и китайскими провинциями.

«Весь этот год приморские любители зимнего плавания показывали очень высокие результаты на соревнованиях различных уровней и фестивалях. Это, безусловно, вызывает особую гордость „за наших“. И очень здорово, что календарный год завершается таким ярким спортивным событием, которое, безусловно, привлекает внимание других людей и в особенности подрастающего поколения. Впереди всех ждет продолжительный новый сезон, и на него уже есть большие планы, поэтому желаем приморским спортсменам из команды „Косатка ДВ“ новых побед, достойных результатов и еще больше сторонников, разделяющих ценности здорового образа жизни», — отметили в ООО «Порт „Вера“.

Впереди у приморской сборной насыщенный график: выступления на международных соревнованиях в Муданьцзяне и Дуньхуа, а также участие в первом этапе Кубка России (6+) по зимнему плаванию в Иваново. Традиции закаливания в Приморье имеют глубокие корни, начиная с 40-х годов прошлого века, когда был основан первый клуб «Моржи».

Морской терминал «Порт „Вера“ является постоянным стратегическим партнером Федерации зимнего плавания Приморского края. Предприятие активно инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры и организацию досуга на территории своего присутствия, способствуя популяризации здорового образа жизни среди местного населения. Share Rewrite

#Новости#Спорт#Дальний Восток#Россия#Фестиваль#Владивосток#Китай#Приморье#Зимнее плавание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика