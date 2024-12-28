Приморские «моржи» покорили международные соревнования по зимнему плаванию (6+)

Впереди у приморской сборной насыщенный график: выступления на международных соревнованиях в Муданьцзяне и Дуньхуа, а также участие в первом этапе Кубка России (6+) по зимнему плаванию в Иваново. Традиции закаливания в Приморье имеют глубокие корни, начиная с 40-х годов прошлого века, когда был основан первый клуб «Моржи».