Приморцы бегут от морозов: на Новый год жители края выбирают Москву и Петербург

Posted 28 декабря, 00:22
Published 28 декабря, 00:22
Modified 28 декабря, 00:26
Updated 28 декабря, 00:26
Средняя стоимость аренды квартиры в Приморье составляет 4 900 рублей в сутки, загородного дома — 9 900 рублей. Чаще всего туристы снимают квартиры на три ночи вдвоем, а дома — на четыре ночи вчетвером, сообщает пресс-служба «Авито-Путешествий».
Средняя стоимость аренды квартиры в Приморье составляет 4 900 рублей в сутки, загородного дома — 9 900 рублей. Чаще всего туристы снимают квартиры на три ночи вдвоем, а дома — на четыре ночи вчетвером.
Основной поток гостей в Приморье формируют жители Хабаровска, на которых приходится 15% всех бронирований, Благовещенска (8%) и Иркутска (6%). Эксперты связывают рост интереса к региону с повышением туристической привлекательности Дальнего Востока среди самостоятельных путешественников.