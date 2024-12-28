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Posted 28 декабря, 00:22

Published 28 декабря, 00:22

Modified 28 декабря, 00:26

Updated 28 декабря, 00:26

Спрос на аренду жилья для отдыха в Приморье вырос втрое

Приморцы бегут от морозов: на Новый год жители края выбирают Москву и Петербург

28 декабря 2024, 00:22
Фото: 1MI.

Спрос на аренду жилья для отдыха в Приморье вырос втрое

Сюжет
Туризм
Перед новогодними праздниками жители Приморского края чаще всего планируют поездки в Москву, Хабаровский край и Санкт-Петербург. При этом сам регион становится все популярнее среди туристов: количество забронированных объектов для краткосрочной аренды на период с 29 декабря по 8 января выросло втрое

Средняя стоимость аренды квартиры в Приморье составляет 4 900 рублей в сутки, загородного дома — 9 900 рублей. Чаще всего туристы снимают квартиры на три ночи вдвоем, а дома — на четыре ночи вчетвером, сообщает пресс-служба «Авито-Путешествий».

Средняя стоимость аренды квартиры в Приморье составляет 4 900 рублей в сутки, загородного дома — 9 900 рублей. Чаще всего туристы снимают квартиры на три ночи вдвоем, а дома — на четыре ночи вчетвером.

Основной поток гостей в Приморье формируют жители Хабаровска, на которых приходится 15% всех бронирований, Благовещенска (8%) и Иркутска (6%). Эксперты связывают рост интереса к региону с повышением туристической привлекательности Дальнего Востока среди самостоятельных путешественников.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Туризм#Иркутск#Благовещенск#Москва#Аренда недвижимости#Приморский край#Приморье#Новогодние праздники
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