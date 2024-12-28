Приморцы бегут от морозов: на Новый год жители края выбирают Москву и Петербург

Спрос на аренду жилья для отдыха в Приморье вырос втрое

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Перед новогодними праздниками жители Приморского края чаще всего планируют поездки в Москву, Хабаровский край и Санкт-Петербург. При этом сам регион становится все популярнее среди туристов: количество забронированных объектов для краткосрочной аренды на период с 29 декабря по 8 января выросло втрое

Средняя стоимость аренды квартиры в Приморье составляет 4 900 рублей в сутки, загородного дома — 9 900 рублей. Чаще всего туристы снимают квартиры на три ночи вдвоем, а дома — на четыре ночи вчетвером, сообщает пресс-служба «Авито-Путешествий». Средняя стоимость аренды квартиры в Приморье составляет 4 900 рублей в сутки, загородного дома — 9 900 рублей. Чаще всего туристы снимают квартиры на три ночи вдвоем, а дома — на четыре ночи вчетвером. Основной поток гостей в Приморье формируют жители Хабаровска, на которых приходится 15% всех бронирований, Благовещенска (8%) и Иркутска (6%). Эксперты связывают рост интереса к региону с повышением туристической привлекательности Дальнего Востока среди самостоятельных путешественников.