vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 01:09

Published 28 декабря, 01:09

Modified 28 декабря, 01:33

Updated 28 декабря, 01:33

Подростки рискуют провалиться под тонкий лёд на море во Владивостоке

Ради чего дети рискуют жизнями? Поступок подростков возмутил жителей Приморья

28 декабря 2024, 01:09
Фото: gorod_vl.

Подростки рискуют провалиться под тонкий лёд на море во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
В бухте Спортивной гавани во Владивостоке местные жители проверяют прочность льда, несмотря на запрет выхода на него. По словам очевидцев, на вид ребята — совсем дети.

В бухте Спортивной гавани во Владивостоке местные жители активно проверяют прочность льда, судя по всему, ничуть не опасаясь провала.

Видео: gorod_vl.

Несмотря на запрет выхода на лед, там заметили бесстрашных любителей зимних развлечений. Ледяное покрытие в этой части города еще недостаточно крепкое, жителей предупреждают о рисках, связанных с его неравномерной толщиной.

Важно помнить, что выход на лед может привести к опасным ситуациям. Местные власти настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность. Безопасность должна быть на первом месте.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотни жителей Приморья вышли на подледную рыбалку. Их не смутило, что сегодня рабочий день.

«Улов важнее работы»: приморцы массово сбежали на подледную рыбалку — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Декабрьская «весна» не помеха: рыбаки продолжают «играть со смертью» в Приморье —фотоЖителям Приморья напомнили о запрете выхода на ледХодят по тонкому краю: люди массово выходят на опасный лед в Приморье — видео
#Новости#Общество#Видео#Безопасность#Владивосток#Запрет#Подростки#Рыбалка#Приморский край#Лед#Приморье#Опасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика