Ради чего дети рискуют жизнями? Поступок подростков возмутил жителей Приморья

Posted 28 декабря, 01:09
Published 28 декабря, 01:09
Modified 28 декабря, 01:33
Updated 28 декабря, 01:33
В бухте Спортивной гавани во Владивостоке местные жители активно проверяют прочность льда, судя по всему, ничуть не опасаясь провала.
Несмотря на запрет выхода на лед, там заметили бесстрашных любителей зимних развлечений. Ледяное покрытие в этой части города еще недостаточно крепкое, жителей предупреждают о рисках, связанных с его неравномерной толщиной.
Важно помнить, что выход на лед может привести к опасным ситуациям. Местные власти настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность. Безопасность должна быть на первом месте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотни жителей Приморья вышли на подледную рыбалку. Их не смутило, что сегодня рабочий день.